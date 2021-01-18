18 січня – яке сьогодні свято, традиції та чого не можна робити
У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього
Сьогодні відзначають день перед дуже важливим християнським православним святом, Водохрещам. Це останнє свято в різдвяний період і треба до нього підготуватися. Для цього люди дотримуються суворого посту, прибирають будинок, готують кутю, колядують, а більш релігійні приходять у храм, сповідатися і намагаються очистити душу від гріха.
Водохресний Святвечір, Голодна кутя
У народному календарі 18 січня називають Водохресний святвечір, Голодний вечір або Голодна кутя
Водохресний святвечір – це вечір-приготування напередодні великого церковного свята Водохреща. У цей час проводять обряди, пов’язані з освяченням води.
У народі 18 січня ще називали Голодна кутя або Голодний вечір. У цей період припинялися веселощі і рясні застілля.
Традиція свята
У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього. «Навечір’я» означає вечір перед церковним великим явищем.
А назва «Святвечір» походить від традиції в цей вечір пригощатися сочивом (або кутею). Готують страву з рису або пшениці, додають мак, родзинки, дрібно нарізану курагу і запашний рідкий мед.
18 січня вважається пісним днем, до вечора заведено пити тільки воду.
Повернувшись з ранкової літургії у храмі, приймаються за прибирання житла і приготування страв для вечері — обов’язково варять узвар із сушених фруктів, ліплять вареники з грибами, запікають картоплю і подають все з квашеною капустою.
Коли всі домочадці повертаються з храму після вечірньої служби, глава сім’ї окроплює кімнати в будинку святою водою, потім дає випити всім потроху і лише після цього починається трапеза.
Ворожіння на Водохреща
Хрещення – остання ніч для проведення святочних ворожінь. Дівчата виходили гадати за ворота на першого зустрічного:
- зустріти молодого хлопця – до заміжжя;
- старого – до неприємностей.
Було прийнято гадати на урожай. За народним повір’ям, у цю ніч іній падає на хліба, яким судилося народитися влітку. Хліба, що залишилися сухими, не принесуть врожаю. З цією метою на ніч на вулицю виставляли різний хліб в чашках, а вранці дивилися, на який припав іній.
Поширеними були ворожіння на Водохреща на судженого. Щоб дізнатися в якій стороні живе майбутній чоловік, дівчина знімала чобіт або черевик і кидала взуття через паркан або перешкоду. Дивилася, в який бік носок покаже, звідти жениха і чекай.
Щоб дізнатися, кому судилося в цьому році заміж вийти дівчата збиралися в будинку. Незаміжні сідали в коло посередині кімнати. Заміжня жінка знімала з пальця обручку, прив’язувала до неї вовняну нитку і починала повільно обходити присутніх. Підходячи до кожної дівчини, називаючи її ім’я. Якщо кільце після цього починало сильно крутитися, то в цьому році дівчина заміж піде.
Дівчата перед сном розчісували волосся чистим гребенем, обв’язаним стрічкою. Потім його клали під подушку зі словами: «Хто прийде мене причесати?». Уві сні мав суджений з’явитися.
Народні прикмети
- На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хорошого врожаю зернових культур.
- Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.
- Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
- Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.
- Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.
- На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.
- Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.
- Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.
Що можна робити
- Вірять, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби.
- Щоб зробити шкіру красивою і ніжною, вмийтеся Водохресним снігом.
- У Водохресний Святвечір викупайтеся в лазні і будете здорові і красиві.
- Якщо дівчина вмиється талою водою в Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.
- Господар будинку перед Святою вечерею повинен на дверях намазати крейдою хрести. Таким чином ви вбережете будинок від нечистої сили.
Що не можна робити
- Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.
- Не рекомендується у Щедрий вечір вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають «Голодною кутею», перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.
- Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте на Другий Святвечір.
- Напередодні Водохреща не можна нічого прати, адже це може осквернити воду.
- Надвечір Хрещення забороняються будь-які сварки, бо це дуже важливе релігійне свято, яке має пройти у молитві.
Іменини
18 січня День ангела імені відзначають: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.