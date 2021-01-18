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    Суспільство

    18 січня – яке сьогодні свято, традиції та чого не можна робити

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    18 січня &mdash; Водохресний Святвечір, Голодна кутя - 18 січня – яке сьогодні свято, традиції та чого не можна робити
    18 січня — Водохресний Святвечір, Голодна кутя

    У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього

    Сьогодні відзначають день перед дуже важливим християнським православним святом, Водохрещам. Це останнє свято в різдвяний період і треба до нього підготуватися. Для цього люди дотримуються суворого посту, прибирають будинок, готують кутю, колядують, а більш релігійні приходять у храм, сповідатися і намагаються очистити душу від гріха.

    Водохресний Святвечір, Голодна кутя

    У народному календарі 18 січня називають Водохресний святвечір, Голодний вечір або Голодна кутя

    Водохресний святвечір – це вечір-приготування напередодні великого церковного свята Водохреща. У цей час проводять обряди, пов’язані з освяченням води.

    У народі 18 січня ще називали Голодна кутя або Голодний вечір. У цей період припинялися веселощі і рясні застілля.

    Традиція свята

    У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього. «Навечір’я» означає вечір перед церковним великим явищем.

    А назва «Святвечір» походить від традиції в цей вечір пригощатися сочивом (або кутею). Готують страву з рису або пшениці, додають мак, родзинки, дрібно нарізану курагу і запашний рідкий мед.

    18 січня вважається пісним днем, до вечора заведено пити тільки воду.

    Повернувшись з ранкової літургії у храмі, приймаються за прибирання житла і приготування страв для вечері — обов’язково варять узвар із сушених фруктів, ліплять вареники з грибами, запікають картоплю і подають все з квашеною капустою.

    Коли всі домочадці повертаються з храму після вечірньої служби, глава сім’ї окроплює кімнати в будинку святою водою, потім дає випити всім потроху і лише після цього починається трапеза.

    Ворожіння на Водохреща

    Хрещення – остання ніч для проведення святочних ворожінь. Дівчата виходили гадати за ворота на першого зустрічного:

    • зустріти молодого хлопця – до заміжжя;
    • старого – до неприємностей.

    Було прийнято гадати на урожай. За народним повір’ям, у цю ніч іній падає на хліба, яким судилося народитися влітку. Хліба, що залишилися сухими, не принесуть врожаю. З цією метою на ніч на вулицю виставляли різний хліб в чашках, а вранці дивилися, на який припав іній.

    Поширеними були ворожіння на Водохреща на судженого. Щоб дізнатися в якій стороні живе майбутній чоловік, дівчина знімала чобіт або черевик і кидала взуття через паркан або перешкоду. Дивилася, в який бік носок покаже, звідти жениха і чекай.

    Щоб дізнатися, кому судилося в цьому році заміж вийти дівчата збиралися в будинку. Незаміжні сідали в коло посередині кімнати. Заміжня жінка знімала з пальця обручку, прив’язувала до неї вовняну нитку і починала повільно обходити присутніх. Підходячи до кожної дівчини, називаючи її ім’я. Якщо кільце після цього починало сильно крутитися, то в цьому році дівчина заміж піде.

    Дівчата перед сном розчісували волосся чистим гребенем, обв’язаним стрічкою. Потім його клали під подушку зі словами: «Хто прийде мене причесати?». Уві сні мав суджений з’явитися.

    Народні прикмети

    • На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хорошого врожаю зернових культур.
    • Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.
    • Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
    • Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.
    • Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.
    • На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.
    • Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.
    • Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

    Що можна робити

    • Вірять, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби.
    • Щоб зробити шкіру красивою і ніжною, вмийтеся Водохресним снігом.
    • У Водохресний Святвечір викупайтеся в лазні і будете здорові і красиві.
    • Якщо дівчина вмиється талою водою в Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.
    • Господар будинку перед Святою вечерею повинен на дверях намазати крейдою хрести. Таким чином ви вбережете будинок від нечистої сили.

    Що не можна робити

    • Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.
    • Не рекомендується у Щедрий вечір вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають «Голодною кутею», перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.
    • Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте на Другий Святвечір.
    • Напередодні Водохреща не можна нічого прати, адже це може осквернити воду.
    • Надвечір Хрещення забороняються будь-які сварки, бо це дуже важливе релігійне свято, яке має пройти у молитві.

    Іменини

    18 січня День ангела імені відзначають: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.

    Теги: свята хрещення Різдвяні свята Свято Водохреща хвороби традиції
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