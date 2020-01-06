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    Думки вголос

    Нехай новий рік буде щедрим на здійснені сподівання, хай настане мир у кожній родині!

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Нехай новий рік буде щедрим на здійснені сподівання, хай настане мир у кожній родині!

    Христос рождається! Славімо його!

    «Колядку дзвонів», написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український «Щедрик» дарує різдвяний дух по всьому світу.

    Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.

    Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!

    Всім смачної куті!

    Христос рождається! Славімо його!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    свята Різдвяні свята
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