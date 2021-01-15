Науковці назвали десять ознак того, що людина перехворіла Covid-19 і має імунітет

Навіть у тих, хто переніс інфекцію в легкій формі можуть бути довготривалі наслідки цього захворювання, - вчені

Люди, які перехворіли коронавірусом, мають до нього імунітет щонайменше п'ять місяців

Люди, які перехворіли на Covid-19, з великою ймовірністю будуть мати імунітет до нього протягом як мінімум п'яти місяців. Такі результати дослідження оприлюднили науковці з Public Health England (PHE).

Є щонайменше 10 ознак того, що ви перехворіли коронавірусом безсимптомно, тому що навіть у тих, хто переніс інфекцію в легкій формі можуть бути довготривалі наслідки цього захворювання.

Втрата пам'яті і туман в голові

Попереднє дослідження, опубліковане наприкінці жовтня 2020 року, припускає, що люди, які інфіковані Covid-19, можуть мати когнітивні проблеми, які тривають місяцями, особливо якщо вони важко перехворіли і потребували госпіталізації.

Проаналізувавши результати широко доступного когнітивного тесту, дослідники виявили, що CO Covid-19 спричинив старіння мозку деяких пацієнтів приблизно на 10 років.

«У людей, які одужали, зокрема у тих, у кого більше не було симптомів, спостерігали значні когнітивні порушення», – написали автори дослідження.

Тому багато пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби повідомляють про складність в обробці інформації та втрату пам'яті впродовж місяців після одужання.

Коронавірусний язик

Деякі експерти в області охорони здоров'я підозрюють, що коронавірус може безпосередньо інфікувати кровоносні судини і порушити приплив крові до ясен, зубів і язика, спричиняючи біль і пошкодження.

Тепер з'являється все більше повідомлень про те, що інфекція може вплинути на здоров'я порожнини рота.

Після діагнозу Covid-19 і одужання люди діляться історіями про те, як стан їхніх зубів або ясен погіршувався.

Якщо ви маєте якісь дивні нові відчуття на язиці, це може бути через те, що у вас був Covid-19, або у вас є одне з ряду інших захворювань, які можуть бути наслідком поганої гігієни порожнини рота, куріння або нездорової дієти.

Біль в животі

Деякі пацієнти з коронавірусною інфекцією страждають від болю в шлунку впродовж тижнів після зараження.

Діарея є одним із можливих симптомів коронавірусної інфекції.

Мікробіом кишківника може грати важливу роль у боротьбі організму з цим захворюванням та запобіганні важкому перебігу Covid-19.

У кожної людини в кишківнику є унікальний асортимент бактерій, які відіграють різноманітну роль, зокрема в модуляції імунної відповіді, йдеться у публікації в журналі British Medical Journal.

Дослідження Китайського університету Гонконгу показали, що люди, які перехворіли на Covid-19, мали «значно змінений» склад мікробіому.

Тому, цілком можливо, що у тих, хто перехворів, з госпіталізацією чи безсимптомно, біль в животі може продовжуватися.

Запалені очі

Цей симптом є відносно рідкісним, але все ще вважається, що він впливає приблизно на 3% мільйонів людей, які перенесли коронавірусну хворобу.

Лікарі попередили, що інфекції очей можуть бути ще однією ознакою Covid-19.

Інші люди повідомляли про такі симптоми, як кон’юнктивіт.

Втома

Зимою багато людей можуть відчувати втому і легко сплутати її із коронавірусним симптомом.

Проте хворі на цей загальний тривалий симптом Covid-19 порівнюють його більше із відчуттям виснаження, ніж із типовою втомою.

Симптом може негативно вплинути на життя людей і перетворити найпростіші завдання на величезну боротьбу.

Утруднене дихання

Covid-19 може спричинити як тривалі, так і гострі труднощі з диханням.

Звісно, якщо лікування коронавірусної хвороби відбувалося в лікарні з окситерапією чи підключенням до апаратів ШВЛ, то легке дихання не відновиться одразу після виходу з лікарні.

Багато людей, які спочатку були безсимптомними, отримували проблеми з диханням протягом кількох місяців після зараження.

Якщо вам важко перевести дух, або якщо ваш партнер помітив, що ви дихаєте важче, ніж зазвичай, тоді ви можете страждати на пошкодження легенів, пов’язане з коронавірусною інфекцією.

Втрата волосся

Доведено, що коронавірус потрапляючи в організм впливає на імунітет, який активізовує всі свої сили на боротьбу з вірусом, як наслідок у нього не залишається сил на іншу роботу.

Хоча це не один із контрольних сигналів, за якими нам казали стежити під час пандемії, випадіння волосся може свідчити про наявність у вас коронавірусу.

Тривога і безсоння

Ще один симптом, який складно помітити, з огляду на загальне психічне напруження в суспільстві, але дослідники вважають, що Covid-19може призвести до тривоги, депресії та безсоння.

Вчені з Оксфордського університету проаналізували електронні медичні картки 69 мільйонів людей у США, у тому числі понад 62 000 пацієнтів Covid-19.

Їх аналіз показав, що за три місяці після позитивного тесту Covid-19, кожен п'ятий вперше отримав діагноз тривожності, депресії або безсоння.

За словами дослідників, це приблизно вдвічі частіше, ніж у людей без Covid-19.

Втрата слуху та шум у вухах

У листопаді було опубліковано дослідження, яке показало, що багато людей страждають від втрати слуху протягом декількох місяців після виявленої інфекції.

Дослідники з Університету Англії Раскіна розглянули проблеми зі слухом, що стосуються пацієнтів із Covid-19, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Під час дослідження група проаналізувала 3103 пацієнта з Covid-19 із шумом у вухах. Аналіз показав, що у 40% учасників погіршився шум у вухах на тлі хвороби.

Запаморочення голови

Ще однією класичною ознакою Long Covid, яка, схоже, підкрадається до багатьох безсимптомних пацієнтів, є запаморочення.

Відчуття раптової хиткості або нестійкості на ногах може бути ознакою того, що у вас є вірус, або ви перехворіли.

Як повідомлялося, лабораторія ВООЗ підтвердила: в Україні циркулює кілька штамів коронавірусу.

В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на Covid-19. Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.

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