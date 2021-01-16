Новорічні ялинки у Києві прийматимуть на переробку ще тиждень

Минулого року жителі Києва здали на утилізацію понад 14 тис. ялинок

Прийом дерев на утилізацію припиниться 1 лютого

Пункти прийому від киян новорічних ялинок для їх подальшої екологічної утилізації працюватимуть у столиці до 1 лютого. Загалом на сьогодні у столиці працює 15 таких пунктів, повідомляє прес-служба КМДА.

Зібрані дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) вічнозелених рослин.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже функціонують спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Працюють пункти у будні з 7:00 до 22:00.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи - за посиланням.

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від жителів міста понад 14 тис. ялинок на утилізацію, у 2019 – 5 тис.

Раніше повідомлялося, що станом на 13 січня кияни віднесли на утилізацію 800 дерев.