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    Новорічні ялинки у Києві прийматимуть на переробку ще тиждень

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    Минулого року жителі Києва здали на утилізацію понад 14 тис. ялинок - Новорічні ялинки у Києві прийматимуть на переробку ще тиждень
    Минулого року жителі Києва здали на утилізацію понад 14 тис. ялинок
    Фото: КМДА

    Прийом дерев на утилізацію припиниться 1 лютого

    Пункти прийому від киян новорічних ялинок для їх подальшої екологічної утилізації працюватимуть у столиці до 1 лютого. Загалом на сьогодні у столиці працює 15 таких пунктів, повідомляє прес-служба КМДА.

    Зібрані дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) вічнозелених рослин.

    На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже функціонують спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

    Працюють пункти у будні з 7:00 до 22:00.

    Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи - за посиланням.

    Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від жителів міста понад 14 тис. ялинок на утилізацію, у 2019 – 5 тис.

    Раніше повідомлялося, що станом на 13 січня кияни віднесли на утилізацію 800 дерев.

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    Теги: Київ свята новорічні свята Різдвяні свята КМДА
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