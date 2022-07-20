20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто цього дня носити прикраси

У середу, 20 липня, у світі відзначають День шахів та День торта.

В цей день у Колумбії – День Незалежності, Коста-Рика – День інженера, Аргентина та Бразилія – День друга, Північний Кіпр – День миру і свободи та Норвегія – День народження принца-наступника Хокона Магнуса.

Яке церковне свято

За календарем 20 липня вшановують пам’ять Преподобного Фоми, що в Малеї (Х). Преподобного Акакія, про якого розповідається в «Ліствиці» (VI). Мучеників Перегрина, Лукіана, Помпея, Ісихія, Папія, Саторнина i Германа (II).

Преподобні Тома і Акакій

Святий Тома був родом з Малеї, жив у IX ст. Замолоду був багатим і хоробрим вояком. За Божою ласкою полюбив Христа і одягнув чернечу рясу. Віддалившись від усіх світських справ, він відвідував побожних пустельників. Згодом Тома оселився на Малейській горі в Лаконії, де боровся з численними спокусами і з Божою допомогою підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над собою. Помер Тома у глибокій старості. На його гробі діялися численні чуда.

Святий Акакій Синайський жив в VI столітті. Був послушником у монастирі. Покірливий чернець був дуже терпеливий і беззаперечно слухав свого наставника, у якого був жорсткий характер. Він примушував преподобного працювати понад міру, морив його голодом, нещадно бив. Незважаючи на таку поведінку, преподобний Акакій покірно переносив ці приниження і дякував Господеві за все. Невдовзі святий Акакій помер. Його смерть сприяла наверненню його наставника.

Міжнародний День шахів

20 липня в усьому світі заведено відзначати Міжнародний день шахів. Святкують його як професійні шахісти, так і любителі інтелектуальної гри. Шахи - це одна з найдавніших інтелектуальних ігор. У неї можуть грати всі люди незалежно від нації, статі і соціального стану. Шахи розвивають логічне мислення і об'єднують людей.

Свято було засноване з ініціативи Міжнародної шахової федерації в 1966 році. Датою свята був обраний день заснування Шахової федерації - 20 липня 1924 року.

1 листопада 2011 року Постановою Верховної Ради України «враховуючи вагомі досягнення українських шахістів у змаганнях на міжнародному рівні, з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади і громадських об'єднань до шахового спорту як високоінтелектуального, доступного і наймасовішого виду спорту, забезпечення державної підтримки і розвитку шахів, примноження потенціалу та популяризації шахів серед молоді, зміцнення міжнародного авторитету України завдяки досягненням шахістів» проголошено 20 липня День шахів в Україні.



Міжнародний день торта

20 липня, весь світ відзначає найсолодше свято – Міжнародний день торта!

Це солодке свято присвячене миру і дружби і між людьми, народами і цілими країнами. Воно й не дивно, адже складно знайти людину від малого до великого, яка б не любила торт. Всі урочистості, дні народження, ювілеї, весілля та інші свята просто немислимі без нарядних, смачних, багатоярусних, листкових, кремових, бісквітних, величезних, солодких, позитивних тортів.

Вперше ідею відзначати Міжнародний день торта озвучили в Мілані на святі. Організація "Королівство любові" порахувала, що необхідно поширити ідею гуманізму на планеті, а торт - ідеальна можливість показати свою любов і турботу.

Там же, в Мілані, в 2009 році і відсвяткували перший Міжнародний день торта, а через два роки свято вже відзначали у всьому світі. Символом цього дня став "Торт дружби" - організатори торжества в кожній країні сфотографували свої творіння і відправили Міжнародної асоціації. З отриманих знімків зробили один, як зображення загальнонаціонального торта, який став символом єдності націй.

Найвищий торт, що складається зі 100 ярусів і заввишки 30 метрів, був випечений у США, в штаті Мічиган.

Найважчий торт вагою понад 50 тонн – також родом зі США, штат Алабама.

Найдовший торт у 246 метрів був виготовлений, а потім розрізаний на 15000 шматочків і подарований дітям іменинникам у Перу.

Народні прикмети на 20 липня:

Щоб набратися сил на наступний рік треба 20 липня посидіти під дубом.

Якщо 20 липня доводилося на п'ятницю, то не можна прати, інакше гроші водитися не будуть.

Якщо цього дня почнеться дощ - він затягнеться надовго.



Що не рекомендується робити 20 липня:

Не варто цього дня носити прикраси.

Не можна нехтувати хатньою роботою і всю сумлінно виконати.

Заборонено відмовляти у допомозі.

Щоб у домі завжди був достаток, сьогодні не беріться за прання.



У кого іменини 20 липня?

День ангела (іменини) святкують: Маргарита, В'ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.