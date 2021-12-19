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    В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд

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    Штолен&nbsp;&ndash; традиційний німецький різдвяний пиріг, однак українці його теж полюбляють - В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд
    Штолен – традиційний німецький різдвяний пиріг, однак українці його теж полюбляють
    фото: suspilne.media

    Штолен пекли два кондитери протягом кількох місяців

    В Одесі приготували величезний штолен – німецький різдвяний пиріг, який потрапив до Національної книги рекордів України. Рекорд у категорії «Кондитерські вироби. Розміри» зафіксували на ярмарку у Кафедральному соборі Святого Павла. Відповідну грамоту передали представникам організації «Німецька молодь в Одеській області», інформує «Суспільне».

    Різдвяний кекс складається з 70 частин і важить 92 кг. Його готували два кондитери протягом кількох місяців.

    На виготовлення штолену витратили 50 кг борошна, 20 кг горіхів, 30 кг сухофруктів, 6л рому, 15 кг вершкового масла та 15 кг сиру, розповіла кондитерка Вікторія Власкіна.

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    В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд
    В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд
    В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд
    Фото: suspilne.media та uatv.ua

    За словами організаторів заходу, на вилучені гроші з продажу штолену хочуть встановити меморіал німецькому садівнику, який висадив дерева на Приморському бульварі в Одесі.

    Раніше у Львові під час проведення заходу «Дужанські вечорниці» створили найбільший у світі рушник, виготовлений із вареників.

    До слова, бігова стежка «Лісова Україна», яку проклали в Зарічанському лісгоспі на Житомирщині, потрапила до Книги рекордів України.

    Як відомо, на Одещині виклали найбільшу мапу з м’ясної нарізки.

    Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині започаткували проєкт «Книга рекордів Нетішина» та встановили кулінарний рекорд міста. Для встановлення рекорду виготовили вареники з 57 різними начинками. Це вареники із картоплею, грибами, солодким сиром, вишнею, чорницею, рибою та інші.

    Також у Черкасах під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг.

    Теги: книги гроші рекорд Україна молодь час
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    В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд