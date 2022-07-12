П’ятирічний хлопчик у Вінниці грою в шахи збирає гроші на ЗСУ (відео)

Шаховий вундеркінд влаштував публічний турнір

Вінницький шаховий вундеркінд Артем Кучер вирішив зібрати гроші для потреб Збройних сил України завдяки улюбленій грі. П’ятирічний хлопчик влаштував відкритий турнір на площі Костянтина Могилко. Пропонував кожному зіграти партію за благодійний внесок на користь армії. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Віта».

«Поки українські солдати б'ють росіян «Байрактарами» чи «Джавелінами», то я захищаюся шахами», – говорить хлопець.

За кількагодинну гру юний вінничанин назбирав півтори тисячі гривень. Гроші планують передати у благодійний фонд. Подібні публічні ігри планують влаштовувати й надалі.

Артем Кучер має другий спортивний розряд. Нещодавно вундеркінд влаштував сеанс одночасної гри в шахи з однолітками. Його наставник Михайло Шафір називає учня одним з найсильніших гравців у своїй віковій категорії.

Мати хлопчика розповідає, що шахи придбали додому, як настільну гру, але син швидко вивчив фігури та почав грати. Інтерес Артема зростав, тому дитину віддали до місцевої школи, де навчають всім тонкощам цього спорту.