У Черкасах спекли найбільший яблучний пиріг (фото)

Мешканці Черкас святкували День міста з пирогом

Випічка встановила рекорд України

У Черкаси під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг. Про це інформує Черкаська районна державна адміністрація.

Це результат співпраці соціально орієнтованого бізнесу Черкаського району, директора Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» Сергія Воронова та Черкаської районної державної адміністрації. Над кулінарним витвором працював колектив училища, зокрема, майстри та педагоги.

Для пирога спекли 53 коржі. Його довжина становить 23 метри 63 сантиметри. На випічку витратили близько 200 кілограмів борошна, 100 кілограмів яблук, 70 кілограмів цукру та 50 літрів олії.

Шматочок величезного пирога могли спробувати усі містяни.

Нагадаємо, раніше два рекорди України встановили під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fest, що відбувався у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. А саме – найдовший ягідний пиріг та найбільша ягідна мапа України.

А під час «МалиноФесту», який проходив у Северинівській громаді Жмеринського району на Вінниччині, зафіксували рекорд України. Тут спекли найдовший малиновий пиріг – 18 метрів.

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