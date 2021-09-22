  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Черкасах спекли найбільший яблучний пиріг (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мешканці Черкас святкували День міста з пирогом - У Черкасах спекли найбільший яблучний пиріг (фото)
    Мешканці Черкас святкували День міста з пирогом
    Фото Черкаської РДА

    Випічка встановила рекорд України

    У Черкаси під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг. Про це інформує Черкаська районна державна адміністрація.

    Це результат співпраці соціально орієнтованого бізнесу Черкаського району, директора Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» Сергія Воронова та Черкаської районної державної адміністрації. Над кулінарним витвором працював колектив училища, зокрема, майстри та педагоги.

    Для пирога спекли 53 коржі. Його довжина становить 23 метри 63 сантиметри. На випічку витратили близько 200 кілограмів борошна, 100 кілограмів яблук, 70 кілограмів цукру та 50 літрів олії.

    Шматочок величезного пирога могли спробувати усі містяни.

    Нагадаємо, раніше два рекорди України встановили під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fest, що відбувався у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. А саме – найдовший ягідний пиріг та найбільша ягідна мапа України.

    А під час «МалиноФесту», який проходив у Северинівській громаді Жмеринського району на Вінниччині, зафіксували рекорд України. Тут спекли найдовший малиновий пиріг – 18 метрів.

    Читайте також:
    Теги: Черкаси рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Черкасах спекли найбільший яблучний пиріг (фото)