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    Суспільство

    21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито - 21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито

    Сьогодні не можна ображатися на когось і сваритися

    21 липня православні християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець. Інші назви свята - «Прокопій», «Прокоп'єв день», «Жнець», «Казанська річна», «Зажинки».

    Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. «На гостру косу - багато сінокосу», – говорили селяни.

    Народні прикмети на 21 липня:

    • Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
    • Якщо в цей день молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
    • Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
    • Занадто активні бджоли - до спеки.

    Що не рекомендується робити 21 липня:

    • Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.
    • Ображатися на кого-небудь і сваритися.
    • Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.

    У кого іменини 21 липня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).

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