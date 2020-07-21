21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна ображатися на когось і сваритися
21 липня православні християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець. Інші назви свята - «Прокопій», «Прокоп'єв день», «Жнець», «Казанська річна», «Зажинки».
Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. «На гостру косу - багато сінокосу», – говорили селяни.
Народні прикмети на 21 липня:
- Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
- Якщо в цей день молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
- Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
- Занадто активні бджоли - до спеки.
Що не рекомендується робити 21 липня:
- Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.
- Ображатися на кого-небудь і сваритися.
- Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.
У кого іменини 21 липня?
Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).