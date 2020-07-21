21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито

Сьогодні не можна ображатися на когось і сваритися

21 липня православні християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець. Інші назви свята - «Прокопій», «Прокоп'єв день», «Жнець», «Казанська річна», «Зажинки».

Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. «На гостру косу - багато сінокосу», – говорили селяни.

Народні прикмети на 21 липня:

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо в цей день молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Занадто активні бджоли - до спеки.

Що не рекомендується робити 21 липня:

Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.

Ображатися на кого-небудь і сваритися.

Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.

У кого іменини 21 липня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).