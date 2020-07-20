20 липня: що категорично заборонено робити на Фому і Акакія



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На 20 липня випадає відразу два православні свята

Сьогодні - Міжнародний день шахів і Всесвітній день стрибка

У цей день світ відзначає Міжнародний день торта, День ходіння по бордюрах, Міжнародний день шахів, Всесвітній день стрибка.

20 липня святкується одночасно два православні свята – вшановується пам'ять Фоми Малеїна і преподобного Акакія Синайського. До преподобного Фоми віруючі звертаються з молитвами про допомогу в боротьбі з хворобами. До Акакія звертаються за прощенням найстрашніших гріхів.

Що заборонено робити у цей день

Не можна свататися, робити пропозицію одружитися/зустрічатися, гуляти весілля. День преподобної Авдотьї невідповідний день для початку нового союзу, тому якщо не хочеш постійних проблем, сварок і з'ясування стосунків, краще утримайся від прийняття важливих любовних рішень в цей день.

Обманювати. Сьогодні особливо грішно говорити неправду, приховувати щось або обмовляти. Безумовно, ця заборона діє в будь-який день, але, як вважають віруючі, брехати в день Авдотьї загрожує особливо неприємними наслідками.

Заздрити. В цей день, як в принципі й в інші дні, не варто заздрити. Хоча у здорової білої заздрості немає нічого поганого, якщо вона тебе мотивує і змушує досягати нових вершин у кар'єрі, дозвіллі, сім'ї та життя в цілому.

Перенапружуватися. Дівчатам і молодим жінкам сьогодні не варто перенапружуватися фізично і важко працювати, інакше життя буде важким.

Що можна робити сьогодні

Наші предки в цей день обкурювали свої будинки дубовим листям, щоб захистити оселю від нечисті та від вогню. До речі, якщо сьогодні посидіти під дубом, що можна запастися здоров'ям і сил на весь рік. Ще сьогодні вели заготівлю дубових віників для лазні.

У цей день можна починати висаджувати суницю і повторно сіяти редис – вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.

20 липня іменини

Іменини Германа, Сергія, Євдокії, Єфросинії, Фоми і Павла.