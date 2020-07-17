Шмигаль ще не визначився, чи пускати цього року хасидів в Україну



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Кабмін ще не вирішив, чи закривати цього року Умань для хасидів

Для святкування Рош га-Шана близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїжджають в Україну

Чи дозволять приїхати в Умань хасидам на час святкування єврейського Нового року урядовці поки що не знають і анонсують засідання держкомісії, щоб вивчити це питання.

10 липня на нараді в МЗС вирішили, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області є неможливим через пандемію коронавірусу. Тож до Кабміну звернулися з проханням запровадити обмеження на в'їзд іноземців до України на законодавчому рівні.

Рош га-Шана – це свято нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Уже традиційно, для святкування близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїздять до святині в Умані.

«Щодо міста Умані – у нас ще є час. Ми, якщо хочете, за вашої участі проведемо відповідні комісії, в тому числі і державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання з усіх боків і приймемо абсолютно виважене рішення», – заявив Денис Шмигаль.

Раніше стало відомо, що Україна заборонить паломництво хасидів до Умані цього року. Учасники наради у МОЗ дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим.

Раніше міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.

Крім того, ситуація із захворюванням на коронавірус в Ізраїлі також викликає занепокоєння. Влада країни опинилась на порозі тотального карантину.