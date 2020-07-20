Тернопільські чиновники намагались завадити проведенню Зарваницької прощі під час приїзду Порошенка



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Дякую вам усім, що ви не злякались, що ви не боїтесь, бо нам грозили статтями, тюрмою, що ми збираємо у Зарваниці людей - Владика Василь

Владика Василь (Семенюк), Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський, подякував всім, хто прийшов на прощу і заявив про погрози, які надходили перед початком заходів у Зарваниці

Ювілейна, 25-а проща у Зарваниці вперше відбулась у незвичному форматі. Через епідемію коронавірусу богослужіння проводились для всіх охочих в онлайн форматі, а прочани, які особисто прибули до Марійського духовного центру Зарваниця, дотримувались карантинних обмежень.

Утім, не обійшлося і без проблем. Під час виступу Владика Василь (Семенюк), Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський, подякував всім, хто прийшов на прощу і заявив про погрози, які надходили перед початком заходів у Зарваниці.

«Я дякую всім, хто прийшов до Зарваниці. Дякую вам усім, що ви не злякались, що ви не боїтесь, бо нам грозили статтями, тюрмою, що ми збираємо у Зарваниці людей, а ви прийшли – дякую вам!», - зазначив Владика Василь.

Відео починається з 2 год 4 хв.

Як повідомили джерела у Тернопільській ОДА, місцеві чиновники дійсно намагались перешкодити проведенню прощі, коли стало відомо, що у Зарваницю приїде Петро Порошенко.