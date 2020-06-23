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    Суспільство

    23 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні відзначається Міжнародний Олімпійський день - 23 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні відзначається Міжнародний Олімпійський день

    Сьогодні рекомендуємо ділитися як матеріальними благами, так і позитивними емоціями

    23 червня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний Олімпійський день
    • День державної служби Організації Об'єднаних Націй
    • День державної служби України
    • Міжнародний день вдів
    • Всесвітній день інформаторів
    • Знамення Тимофія (День привидів)

    Народні прикмети на 23 червня:

    • Під час грози білі хмари йдуть перед синіми - буде град.
    • Теплий день, а мурах майже не видно - чекай негоди.
    • Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
    • Павуків не видно - до зміни погоди.
    • Якщо в цей день по полю зграями бігали миші - це обіцяло голодний рік.
    • Якщо ворони зграєю летіли через ліси - це означало, що буде болючий рік.

    Що не можна робити 23 червня:

    • Сумувати і злитися. Сьогодні треба випромінювати світло, радість і ділитися цим з оточуючими людьми.
    • Відмовлятися від запрошень в гості. Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості і запрошувати близьких в гості до себе. Так покличеш удачу і благополуччя на цілий рік.
    • Скупитися. Сьогодні потрібно навпаки ділитися і матеріальними благами, і позитивними емоціями.

    У кого іменини 23 червня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

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