23 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні відзначається Міжнародний Олімпійський день
Сьогодні рекомендуємо ділитися як матеріальними благами, так і позитивними емоціями
23 червня відзначаються такі свята:
- Міжнародний Олімпійський день
- День державної служби Організації Об'єднаних Націй
- День державної служби України
- Міжнародний день вдів
- Всесвітній день інформаторів
- Знамення Тимофія (День привидів)
Народні прикмети на 23 червня:
- Під час грози білі хмари йдуть перед синіми - буде град.
- Теплий день, а мурах майже не видно - чекай негоди.
- Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
- Павуків не видно - до зміни погоди.
- Якщо в цей день по полю зграями бігали миші - це обіцяло голодний рік.
- Якщо ворони зграєю летіли через ліси - це означало, що буде болючий рік.
Що не можна робити 23 червня:
- Сумувати і злитися. Сьогодні треба випромінювати світло, радість і ділитися цим з оточуючими людьми.
- Відмовлятися від запрошень в гості. Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості і запрошувати близьких в гості до себе. Так покличеш удачу і благополуччя на цілий рік.
- Скупитися. Сьогодні потрібно навпаки ділитися і матеріальними благами, і позитивними емоціями.
У кого іменини 23 червня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.
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