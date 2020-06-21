Стало відомо, в якому віці українські чоловіки стають батьками (інфографіка)



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В Україні сьогодні, 21 червня, святкують День батька

Найчисленніша вікова категорія – 30-39 років

Державна служба статистики підготувала узагальнені дані про вік тих чоловіків в Україні, які 2019 року офіційно стали батьками.

Відповідну інфографіку сьогодні, 21 червня 2020 року, до Дня батька розміщено на сторінці відомства у Facebook.

Найчисленніша вікова категорія – 30-39 років. Таких чоловіків нараховується понад 135 тис.

Далі йдуть ті, кому 20-29 років, їх 108 тис. Решту, а це близько 30 тис., складають особи молодші 20-ти та старші за 40.

«Держстат бажає усім татусям міцного здоров’я, терпіння й наснаги, а також безмежного щастя, радості та сімейного благополуччя», – зичить Держстат.

Нагадаємо, в Україні відзначають День медичного працівника.

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