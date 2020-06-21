В Україні відзначають День медичного працівника



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Сьогодні українські медики так само як і українське суспільство, переживають непрості часи

Лікарі, медсестри, акушери, санітари, лаборанти та фельдшери сьогодні відзначають своє професійне свято

День медичного працівника встановлений згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня.

Цей день – професійне свято усіх тих, то пов’язав своє життя з медициною. А це не лише лікарі, а й фельдшери, медсестри, санітари. Цікаво, що медики ще двічі на рік мають привід для святкування – 12 травня у День медичної сестри та в перший понеділок жовтня у Міжнародний день лікаря.

Україні є ким і чим пишатися. Її внесок в галузь медицини надзвичайно великий. Без наукових відкриттів у вивчення людини і збереження її здоров’я, зроблених видатними земляками, світова наука є неповною. Вчені-медики і лікарі України, часто ризикуючи власним життям, рятували людство від страшних епідемій, знаходили ефективні методи діагностики і лікування тяжких хвороб. Вітчизняна медицина немислима без імен Миколи Амосова, Володимира Беца, Олександра Богомольця, Данили Заболотного, Іллі Мечникова, Миколи Стражеска та багато інших. Чимало представників української медицини, одні з яких, не маючи можливості розвивати національну науку, змушені були працювати в «чужих землях», а інші, хоч і досягли видатних успіхів на батьківщині, лишилися невідомими світові, а з часом були призабуті й на рідній землі.

Сьогодні українські медики так само як і українське суспільство, переживають непрості часи: пандемія коронавірусної інфекції, невщухаюча війна на сході нашої країни, безгрошів’я, реформування медичної галузі.

І так само, як українські військові вже шостий рік поспіль на передовій захищають нас від ворога на сході, українські медики «тримають удар» на передовій війни за життя і здоров’я українців.

Цікаві факти про медиків та медицину:

Лікарі не носили білі халати до XIX століття. Так, у другій половині вказаного століття з подачі хірурга Единбурзької королівської лікарні Джозефа Лістера в передових клініках у медичний ужиток починають входити білі халати.

Спеціальні екіпажі для перевезення лежачих хворих з’явилися у великих містах наприкінці XIX століття. Їх і стали називати «каретами швидкої допомоги».

В італійського нейрохірурга Клаудіо Вітале під час операції, яку він проводив, стався інфаркт. Однак він продовжив операцію й лише через кілька годин попросив допомоги у колег і також був прооперований.

«Батько медицини» Гіппократ, перш ніж призначити хворому ліки, рекомендував лікувальне голодування, поки не відновляться всі функції організму.

Першу успішну пересадку серця від людини до людини виконав 3 грудня 1967 року Крістіан Барнард, який керував кардіохірургічним відділом лікарні Гроот Шур у Кейптауні (ПАР).

Структура ДНК була виявлена у 1953 році Френсісом Криком і Джеймсом Уотсоном.

Близько 64% медиків у світі працюють понаднормово. Деякі лікарі можуть працювати аж 60 годин на тиждень.

Джерело: Укрінформ