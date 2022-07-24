24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні - Міжнародний день турботи про себе

Сьогодні не рекомендується займатися пранням

У неділю, 24 липня, відзначають Міжнародний день турботи про себе.

Також в цей день у Вануату – День дітей, Фіджі – День конституції, Еквадор – День Симона Болівара, Венесуела – День військово-морського флоту та Польща – День поліції.

Міжнародний день турботи про себе

Міжнародний день турботи про себе, який відзначається 24 липня, символізує те, що переваги турботи про себе відчуваються 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Іншими словами, користь від турботи про себе зберігається на все життя, а не лише на один день.

День турботи про себе - це можливість нагадати собі про увагу до свого здоров'я, до життя, до себе особисто. У метушні днів, ми часом забуваємо про найважливіше - дбати про себе. Навантаження на роботі, висока відповідальність, напруга, їжа на бігу - всім цим ми зношуємо себе. Це негативно відбивається на якості життя.

Перш за все важлива турбота про своє здоров'я. Турбота про своє здоров'я не повинна бути проблемою, турбота про своє здоров'я повинна бути образом життя.

Яке церковне свято

24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги. Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся досі.

Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.

Народні прикмети на 24 липня:

сонячна погода – до хорошого урожаю хліба;

грім – до хорошого улову риби;

глухий грім – до тривалої негоди.

Що не рекомендується робити 24 липня:

прати – після цього можуть хворіти руки;

планувати весілля – шлюб в такому випадку може бути недовгим;

сваритися з рідними – буде складно помиритися;

брати в борг – може недобре обернутися для сімейного бюджету.

не можна забирати собі гроші, які знайшли у цей день. Їх треба віддати на потреби бідних або віднести в церкву, а то буде біда.

У кого іменини 24 липня?

Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.