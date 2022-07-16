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    Думки вголос

    День, коли почався неминучий крах радянської імперії

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    16 липня 1990 року наша держава прийняла Декларацію про державний суверенітет - День, коли почався неминучий крах радянської імперії
    16 липня 1990 року наша держава прийняла Декларацію про державний суверенітет
    фото: Петро Порошенко/facebook

    Наші найкращі сини і дочки змушені боронити кожний сантиметр української землі

    Цей документ став дорожньою картою на шляху до набуття нашої Незалежності. Став тим дзвоном, що провістив неминучий крах радянської імперії. 32 роки тому 16 липня 1990 року наша держава прийняла Декларацію про державний суверенітет. Це стало кроком до вільної України – мрії багатьох поколінь.

    Депутати першого скликання, натхненні ідеєю незалежності, заклали тоді її законодавчі підвалини. Щиро дякую усім, хто у той пам’ятний липневий день проголосував «за».

    На жаль, агонія імперії виявилася тривалою. У 2014-му Росія розв’язала агресію проти України, незаконно анексували Крим і окупували частину Донбасу. У 2022-му – повномасштабно напала на наші землі. Сьогодні нам знову доводиться відстоювати нашу незалежність, наш суверенітет та право на європейський шлях розвитку. А наші найкращі сини і дочки змушені боронити кожний сантиметр української землі.

    Але український народ є сильним і нескореним. Ми маємо своє коріння, свою мову, свою історію. Маємо силу нашої спільної пам’яті. Перемога обов’язково буде за нами!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: росія окупанти війна незалежність держава Україна суверенітет окупація #stoprussia
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    День, коли почався неминучий крах радянської імперії