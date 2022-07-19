Кличко у свій день народження звернувся до захисників

Кличко: «Про подальші рекорди поки мрію. Сьогодні інші виклики, які потрібно долати»

Сьогодні, 19 липня, мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко святкує свій 51 день народження. У честь свого свята очільник столиці написав звернення у Телеграм.

Зокрема Кличко пригадав, як відзначав ювілей минулого року та порівняв із сьогоденням. Мер Києва подякував нашим захисникам.

«Друзі! Перед минулим Днем народження я підкорював особисті вершини. Стрибав з парашутом, підіймався на Казбек, підтягнувся на турніку пів сотні разів. А 51-річчя зустрічаю в зовсім іншій реальності. Про подальші рекорди поки мрію. Сьогодні інші виклики, які потрібно долати.

Дякую всім, хто поруч, хто допомагає і підтримує! Особливо дякую нашим воїнам-захисникам! Ми всі сьогодні боремося. За нашу державу, за незалежність, за наше майбутнє. Без боротьби перемоги не буває! І всі випробування ми гідно пройдемо, і всі виклики ми подолаємо, і ми переможемо!», – написав Кличко.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів про перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на вулицях міста велися бої з ворожими диверсантами.

Також відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.