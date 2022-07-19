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    Новини

    Кличко у свій день народження звернувся до захисників

    Кличко у свій день народження звернувся до захисників
    фото: Віталій Кличко/Telegram

    Кличко: «Про подальші рекорди поки мрію. Сьогодні інші виклики, які потрібно долати»

    Сьогодні, 19 липня, мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко святкує свій 51 день народження. У честь свого свята очільник столиці написав звернення у Телеграм.

    Зокрема Кличко пригадав, як відзначав ювілей минулого року та порівняв із сьогоденням. Мер Києва подякував нашим захисникам.

    «Друзі! Перед минулим Днем народження я підкорював особисті вершини. Стрибав з парашутом, підіймався на Казбек, підтягнувся на турніку пів сотні разів. А 51-річчя зустрічаю в зовсім іншій реальності. Про подальші рекорди поки мрію. Сьогодні інші виклики, які потрібно долати.

    Дякую всім, хто поруч, хто допомагає і підтримує! Особливо дякую нашим воїнам-захисникам! Ми всі сьогодні боремося. За нашу державу, за незалежність, за наше майбутнє. Без боротьби перемоги не буває! І всі випробування ми гідно пройдемо, і всі виклики ми подолаємо, і ми переможемо!», – написав Кличко.

    Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів про перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на вулицях міста велися бої з ворожими диверсантами.

    Також відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко свята війна мер Україна окупація #stoprussia
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    Кличко у свій день народження звернувся до захисників