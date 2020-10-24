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    Суспільство

    24 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити в Пилипів день

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    24 жовтня - День Пилипа - 24 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити в Пилипів день
    24 жовтня - День Пилипа

    На Пилипа не можна лінуватися, а то удача пройде боком

    Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День інформації про розвиток, День боротьби з поліомієлітом та День Організації Об'єднаних Націй.

    Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Пилипа. У народі свято називають Пилипів день.

    Всесвітній день інформації про розвиток

    У 1972 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних націй заснувала Всесвітній день інформації про розвиток, мета якого полягала в залученні уваги світової громадськості до проблем розвитку та до потреби зміцнення міжнародної співпраці для їх розв'язання. Щорічно свято відзначається 24 жовтня.

    Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

    24 жовтня за ініціативи міжнародної організації Rotary International відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Мета заходу – привернути увагу світової спільноти до захворювання, його наслідків і потреби профілактики.

    Поліомієліт (поліо) – дитячий спинальний параліч, спричинений поліовірусом. Наслідком хвороби можуть бути невиліковний параліч і навіть смерть.

    День Організації Об'єднаних Націй

    24 жовтня в 1945-му набрав чинності Статут ООН. Відтоді традиційно він відзначається у світі шляхом проведення нарад, дискусій і виставок, присвячених досягненням й цілям Організації. У 1971 році Генеральна Асамблея рекомендувала, щоб усі держави-члени відзначали його як державне свято.

    День Пилипа

    У церкві 24 жовтня вшановується пам’ять святого Пилипа (Пилипа), одного з апостолів, який походив із Кесарії Палестинської. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю. Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями.

    Стефан не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Бачачи це, навіть багато язичники повірили в існування Ісуса Христа. Згідно з історичними даними, у Пилипа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок – Ерміонія – вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.

    Що не можна робити

    • На Пилипа не можна лінуватися, а то удача пройде боком.
    • Також не можна брати в борг. Ідеться не тільки про гроші, але також про сіль і хліб.
    • 24 жовтня заборонено прати одяг – зробити це потрібно напередодні.

    Народні прикмети на 24 жовтня

    • Сніг випав на мокру землю і не тане – чекай ранньої і теплої весни
    • Якщо людина народилася 24 жовтня, то буде наділена кмітливістю. В якості талісмана слід носити кришталь
    • Вранці 24 жовтня сніг пішов – зима буде суворою
    • Якщо річка до цього часу замерзла, потрібно обов’язково трохи походити по льоду – це обіцяє матеріальне благополуччя
    • Місяць оточений легким серпанком і виглядає тьмяною – в найближчі дні буде негода, і, швидше за все, піде сніг
    • Висохлі листя шелестять на деревах – чекай снігопаду
    • Кури рано на сідало сіли – буде мороз. При цьому, чим вище сідають птахи, тим сильнішим буде холод
    • Домашня птиця голову під крило ховає – чекай похолодання
    • Туман опустився – чекай відлиги
    • Зійди – прикмета, що буде мороз
    • Пізній падолист – за прикметами чекай довгу зиму з морозами.

    Іменини 24 жовтня

    Сьогодні, 24 жовтня, День ангела відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Феофан, Філарет, Філіп

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