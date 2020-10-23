У «зеленій» карантинній зоні залишилось всього 27 населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із 26 жовтня в Україні почне діяти нове карантинне зонування Фото: Уніан

590 адміністративних одиниць України зобов'язані ввести обмеження

Згідно з оновленим списком карантинних зон України «зеленими» залишаються 27 населених пунктів. 590 адміністративних одиниць зобов'язані ввести обмеження.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз в Україні спостерігається різке зростання захворюваності на коронавірус на всій території країни.

«Ще тиждень тому ми мали 54 адміністративні одиниці з «зеленим» рівнем епідеміологічної небезпеки. А місяць тому – 245», - повідомив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила карантинне зонування в Україні. Рішення набуде чинності в понеділок, 26 жовтня.

Так, в Україні значно розширили список «червоної» зони карантину. Отже, відтепер «червоними» є Рівне, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Коронавірус в Україні

Всього 330396

Хворіють 186654

Одужали 137578

Померли 6164

Копіювати код для вставки

В Україні за минулу добу, 22 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 517. Також відомо, що вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень.