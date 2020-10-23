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    У «зеленій» карантинній зоні залишилось всього 27 населених пунктів

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    Із 26 жовтня в Україні почне діяти нове карантинне зонування&nbsp; - У «зеленій» карантинній зоні залишилось всього 27 населених пунктів
    Із 26 жовтня в Україні почне діяти нове карантинне зонування 
    Фото: Уніан

    590 адміністративних одиниць України зобов'язані ввести обмеження

    Згідно з оновленим списком карантинних зон України «зеленими» залишаються 27 населених пунктів. 590 адміністративних одиниць зобов'язані ввести обмеження.

    Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, зараз в Україні спостерігається різке зростання захворюваності на коронавірус на всій території країни.

    «Ще тиждень тому ми мали 54 адміністративні одиниці з «зеленим» рівнем епідеміологічної небезпеки. А місяць тому – 245», - повідомив Степанов.

    Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила карантинне зонування в Україні. Рішення набуде чинності в понеділок, 26 жовтня.

    Так, в Україні значно розширили список «червоної» зони карантину. Отже, відтепер «червоними» є Рівне, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      330396
    • Хворіють
      186654
    • Одужали
      137578
    • Померли
      6164

    В Україні за минулу добу, 22 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 517. Також відомо, що вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень.

     

    міністр медицина лікар Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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