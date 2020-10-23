У Черкасах тарифи на тепло завищені на 20%, – голова ОДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова ОДА додав, що ТЕЦ від моменту оренди не провели жодних капітальних поліпшень чи модернізації котлів

Фінансово-господарська діяльність ТЕЦ здійснюється лише задля отримання прибутку для її орендарів, – Сергійчук

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук наполягає, що тарифи на тепло для черкащан завищені на 20%, і тому він звертався до теплопостачальників щодо зменшення тарифів на опалення і гарячу воду. Про це він заявив під час спільної наради із підприємствами-теплопостачальниками Черкас, передає пресслужба ОДА.

Голова ОДА також закликав взяти до уваги зниження світових цін на газ та вугілля.

«Черкаситеплокомуненерго» заявило про готовність піти назустріч черкащанам. Наразі ми обговорюємо можливість зниження тарифів до 20%. Той, хто хоче – шукає можливостей, хто не хоче – виправдань. Маємо ще одного теплопостачальника міста – Черкаську ТЕЦ, яка перебуває в оренді ПрАТ «Черкаське хімволокно» і яке досі не відреагувало», – сказав Сергійчук.

Голова ОДА додав, що ТЕЦ від моменту оренди не провели жодних капітальних поліпшень чи модернізації котлів.

«На сьогодні в межах п'яти кримінальних проваджень ГСУ Нацполіції та СБУ проводиться слідство щодо фактів крадіжок грошових коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ПАО «Черкаське хімволокно», штучного завищення затрат під час доставки вугілля з-за кордону, закупки ТМЦ, реалізації інвестиційних і ремонтних програм, а також фінансуванні терористичних організацій ЛНР-ДНР», – розповів Сергійчук.

Також, Сергійчук зазначив, що державна екологічна інспекція рік тому виявила низку порушень щодо безконтрольності викидів забруднювальних речовин та порушення вимог поводження з відходами.

«Згідно з отриманою інформацією, їхній чистий прибуток становить до 25 доларів з кожної тонни вугілля, а тариф завищений на 20%. На підприємстві не дотримується температурний режим на постачання гарячої води, замість необхідних 55 градусів фактично подається 46–49 градусів. З початку року підприємство накопичило борг перед НАК «Нафтогаз» в сумі 240 млн грн при тому, що сплата населення за надані послуги складає 98%», – пояснює голова ОДА.

Сергійчук додає, що бачить тільки один вихід: знизити тарифи та зберегти майно підприємства.

«Мусимо поставити питання про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу Черкаської ТЕЦ з ПрАТ «Черкаське хімволокно» і передати її до комунальної власності міста Черкаси. А з господарською підприємства нехай займаються правоохоронні органи», – підсумував голова ОДА.

Нагадаємо, що ДТЕК розкритикував НКРЕКП за плани підвищити тариф на передачу електроенергії.

Раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.