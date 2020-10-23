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    Для людей з інвалідністю обладнано лише 1% виборчих дільниць

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    Пандуси є далеко не на всіх дільницях&nbsp; - Для людей з інвалідністю обладнано лише 1% виборчих дільниць
    Пандуси є далеко не на всіх дільницях 

    Офіс омбудсмена перевірив 881 виборчу дільницю

    На місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, лише 1% виборчих дільниць будуть доступними для людей з інвалідністю. Про це під час брифінгу зазначила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

    Вона розповіла, що Офіс омбудсмена з 19 по 22 жовтня промоніторив 881 виборчу дільницю. 

    «Тільки 1% забезпечує доступність для реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. 88,5% взагалі не забезпечено архітектурної доступності», - зазначила омбудсмен.

    Вона також наголосила, що на ранок 23 жовтня жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для температурного скринінгу і дезінфекторами.

    Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону. 

    Також напередодні у МОЗ пояснили, як Covid-хворим проголосувати на виборах.

    На місцевих виборах 25 жовтня право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі осіб. 

    Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.

    Напередодні «Опора» створила невелику пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування.
    Також ЦВК прогнозує тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах.
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