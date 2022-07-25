25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується брати і давати гроші в борг

У понеділок, 25 липня, відзначають День зубного техніка.

Також в цей день в Іспанії – День Галісії, Пуерто-Рико – День Конституції, Туніс – День Республіки, Коста-Рика – День Гуанакасте, Білорусь – День пожежної служби, США – День дроворуба та День кулінарів.

День зубного техніка

Свято виникло на початку 2000-х років. Так співпало, що переважно саме в цей день багато молодих фахівців після закінчення медичних навчальних закладів, коледжів та багатомісячної ординатури заступають на своє перше офіційне робоче місце в якості повноправного дипломованого фахівця.

Робота зубного техніка – це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицевих і ортодонтичних апаратів.

У своїй роботі вони використовують знання, досягнення та напрацювання в галузі хімії, фізики, математики, анатомії, комп’ютерного 3-D моделювання, і навіть слюсарну і фрезерну справу, мистецтво гравіювання.

Яке церковне свято

Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

У народі свято називають Прокл Великі роси. Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум – спокійним.

Народні прикмети на 25 липня:

Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.

Відсутність роси – до негоди.

На луках багато роси – рік буде щасливим.

Нічна роса просихає – бути грозі.

Жовте листя на деревах в Проклів день – до ранньої осені.

Якщо день сонячний, то золотий сезон теплим буде. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою.

Гриби з'явилися в лісі – до похолодання.

Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.

Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

Що не рекомендується робити 25 липня:

Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.

Брати і давати гроші в борг.

Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.

У кого іменини 25 липня?

Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.