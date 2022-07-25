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    Суспільство

    25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    Сьогодні відзначають&nbsp;День зубного техніка - 25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    Сьогодні відзначають День зубного техніка
    фото із відкритих джерел

    Сьогодні не рекомендується брати і давати гроші в борг

    У понеділок, 25 липня, відзначають День зубного техніка.

    Також в цей день в Іспанії – День Галісії, Пуерто-Рико – День Конституції, Туніс – День Республіки, Коста-Рика – День Гуанакасте, Білорусь – День пожежної служби, США – День дроворуба та День кулінарів.

    День зубного техніка

    Свято виникло на початку 2000-х років. Так співпало, що переважно саме в цей день багато молодих фахівців після закінчення медичних навчальних закладів, коледжів та багатомісячної ординатури заступають на своє перше офіційне робоче місце в якості повноправного дипломованого фахівця.

    Робота зубного техніка – це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицевих і ортодонтичних апаратів.

    У своїй роботі вони використовують знання, досягнення та напрацювання в галузі хімії, фізики, математики, анатомії, комп’ютерного 3-D моделювання, і навіть слюсарну і фрезерну справу, мистецтво гравіювання.

    Яке церковне свято

    Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

    У народі свято називають Прокл Великі роси. Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

    Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум – спокійним.

    Народні прикмети на 25 липня:

    • Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.
    • Відсутність роси – до негоди.
    • На луках багато роси – рік буде щасливим.
    • Нічна роса просихає – бути грозі.
    • Жовте листя на деревах в Проклів день – до ранньої осені.
    • Якщо день сонячний, то золотий сезон теплим буде. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою.
    • Гриби з'явилися в лісі – до похолодання.
    • Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.
    • Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

    Що не рекомендується робити 25 липня:

    • Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.
    • Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.
    • Брати і давати гроші в борг.
    • Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.

    У кого іменини 25 липня?
    Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони