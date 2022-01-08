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    Події в Україні

    Кутя та «колядки» від пінгвінів: українські полярники показали, як святкують Різдво (фото)

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    На Святвечір усі зібралися за столом - Кутя та «колядки» від пінгвінів: українські полярники показали, як святкують Різдво (фото)
    На Святвечір усі зібралися за столом
    фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

    Через снігові замети мешканці станції «Академік Вернадський» не змогли пробратися до каплиці

    Українські полярники на станції «Академік Вернадський» показали, як відзначають Різдво. Світлинами із процесом приготування до свята вони поділилися на своїй сторінці у Facebook.

    «Учора всі зібралися на Святвечір. Для нього кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якомога більше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники. Сьогодні ж на всю команду чекав святковий різдвяний обід і звісно «колядники». Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, й усі вони постійно досить голосно кричать. Тож на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни», – ідеться у повідомленні.

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    Кутя та «колядки» від пінгвінів: українські полярники показали, як святкують Різдво (фото)
    Кутя та «колядки» від пінгвінів: українські полярники показали, як святкують Різдво (фото)
    Кутя та «колядки» від пінгвінів: українські полярники показали, як святкують Різдво (фото)
    фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

    Полярники також розповіли, що через рекордні цьогорічні замети снігу, його рівень становить 3 метри, вхід до каплиці святого Володимира, яка розташована на станції, засипаний кучугурами. Однак на станції сподіваються, що вже скоро погода дозволить відкопати прохід і каплицю зможуть відвідати всі охочі.

    Раніше в Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція Академік Вернадський, випав рекордний рівень снігу.

    Також українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища– сочевицеподібних хмар.

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    Теги: Батьківщина свята Україна Facebook полярники
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    Кутя та «колядки» від пінгвінів: українські полярники показали, як святкують Різдво (фото)