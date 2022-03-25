«Слава Україні!»: білоруси удома та в еміграції святкують День волі

У Білорусі сьогодні відзначається неофіційне національне свято, День волі

25 березня в Білорусі з початку 90-х років минулого століття святкують річницю виникнення першої національної держави, Білоруської народної республіки. У тодішній білоруській пресі з’явилася назва цього неофіційного свята – День волі, – яка використовується і до сьогодні.

Опозиційно налаштовані до режиму диктатора Олександра Лукашенка білоруси святкують День волі та 104-ту річницю створення Білоруської народної республіки.

У Мінську на будинках з’явилися написи «Дзень волі» та «Жыве!» (що є скорочення націонал-патпріотичного гасла «Жыве Беларусь!»). Також журналісти Telegram-каналу NEXTA помітили на одному із стовпів білоруської столиці заборонений біло-червоно-білий прапор, який був державним символом Білорусі у першій половині 90-х.

Білоруські дівчата провели акцію на честь Дня волі, вдягнувшись у червоні кольори та використавши парасольки в кольорах українського прапора. На плакатах у учасниць протесту були помічені антиросійські заклики, а також українське гасло «Слава Україні!»

В якому місті відбулася ця акція, не повідомляється.

Білоруси святкують День волі й у еміграції. Так, у Кракові волонтери влаштували перфоманс на честь сьогоднішнього свята.

Офіційна ж влада Білорусі, яка негативно ставиться до святкування Дня волі, уже почала залякувати опозиційно-патріотичну частину білоруського суспільства. Так, очільник головного управління охорони правопорядку Олександр Купченя попередив про наслідки усіх людей, які намагатимуться сьогодні вийти на вулиці на честь Дня волі.

Нагадаємо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка брала участь у президентських виборах 2020 року, звернулася до тамтешніх військових. Вона зазначила, що пряме вторгнення білоруської армії в Україну (про яке постійно говориться в останні тижні – ред.) стане ганебною плямою на стосунках з українським народом та ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси.

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