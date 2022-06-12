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    Думки вголос

    Що насправді росіяни святкують 12 червня

    • Юрій Богданов

      радник Голови у Дніпропетровській ОДА

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    Зараз &laquo;день Росії&raquo; це не свято російської національної держави. Це свято російської імперії - Що насправді росіяни святкують 12 червня
    Зараз «день Росії» це не свято російської національної держави. Це свято російської імперії
    фото з відкритих джерел

    Чим скоріше відбудеться останній «день Росії», тим краще для світу

    Сьогодні РФ святкує «день Росії».

    Найкумедніше, що в самій Росії це свято (як і «день єдності» 4 листопада) дуже довго вважалося штучним і непотрібним. Бо в 90х це було свято «російського суверенітету», яке вигадала команда Єльцина з метою «легітимізувати» свій бунт проти центрального керівництва СРСР.

    Так-так, по іронії долі, саме РСФСР була головним «сепаратистом» в пізньому СРСР. І лозунги «досить годувати Центральну Азію» лунав саме у Москві. І в Росії лунали заклики будувати російську національну державу.

    З того часу дещо змінилося. З’ясувалося, що у росіян (на жаль для усіх нас) нема ніякої ідентичності крім імперської. Павло Казарін якось давно писав текст про це. З питанням «Чому росіяни замість косоворотки носять військову форму?». Бо нема в них національної складової. Росіянин у самій Росії це не приналежність до нації росіян, це формат імперського мислення. Національна держава для росіян стала недосяжною мрією, і «довелося» реанімувати імперський проект. Бо поза ним навіть сучасна Росія нежиттєздатна і неодмінно припине існування.

    І тому зараз «день Росії» це не свято російської національної держави. Це свято російської імперії.

    Якщо і формувати на території Росії національні держави, то вони не будуть прив’язані до старої російської етнічності. Бо вона повністю дискредитована імперським проектом. І в цьому проблема для Росії.

    Сибір і росіяни Сибіру. Татарстан. Чувашія. Республіки Північного Кавказу. Тива. Комі. Московський хартленд. Ймовірність формування національної держави окремо на цих територіях – цілком можливе. І з цими державами ми і світ цілком зможемо мати справу. Бо вони зможуть вилікуватися від імперського вірусу, якщо займуться внутрішніми справами. Це вже було з Німеччиною. Бо на сьогодні єдине, що поєднує ці території – це імперський вірус.

    Тому поки Росія зберігається у поточному форматі, вона буде агресивною. І всі спроби ії зробити демократією і одночасно зберегти в поточних кордонах – приречені. Поки Росія імперія, вона буде повертатися до війни як єдиного засобу зберегти внутрішню єдність у пошуках ворогів.

    І від цього гірше усім.

    Тож чим скоріше відбудеться останній «день Росії», тим краще.

    Імперія, здохни вже.

    Джерело: блог Юрія Богданова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна держава Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Що насправді росіяни святкують 12 червня