Що насправді росіяни святкують 12 червня

Зараз «день Росії» це не свято російської національної держави. Це свято російської імперії

Чим скоріше відбудеться останній «день Росії», тим краще для світу

Сьогодні РФ святкує «день Росії».

Найкумедніше, що в самій Росії це свято (як і «день єдності» 4 листопада) дуже довго вважалося штучним і непотрібним. Бо в 90х це було свято «російського суверенітету», яке вигадала команда Єльцина з метою «легітимізувати» свій бунт проти центрального керівництва СРСР.

Так-так, по іронії долі, саме РСФСР була головним «сепаратистом» в пізньому СРСР. І лозунги «досить годувати Центральну Азію» лунав саме у Москві. І в Росії лунали заклики будувати російську національну державу.

З того часу дещо змінилося. З’ясувалося, що у росіян (на жаль для усіх нас) нема ніякої ідентичності крім імперської. Павло Казарін якось давно писав текст про це. З питанням «Чому росіяни замість косоворотки носять військову форму?». Бо нема в них національної складової. Росіянин у самій Росії це не приналежність до нації росіян, це формат імперського мислення. Національна держава для росіян стала недосяжною мрією, і «довелося» реанімувати імперський проект. Бо поза ним навіть сучасна Росія нежиттєздатна і неодмінно припине існування.

І тому зараз «день Росії» це не свято російської національної держави. Це свято російської імперії.

Якщо і формувати на території Росії національні держави, то вони не будуть прив’язані до старої російської етнічності. Бо вона повністю дискредитована імперським проектом. І в цьому проблема для Росії.

Сибір і росіяни Сибіру. Татарстан. Чувашія. Республіки Північного Кавказу. Тива. Комі. Московський хартленд. Ймовірність формування національної держави окремо на цих територіях – цілком можливе. І з цими державами ми і світ цілком зможемо мати справу. Бо вони зможуть вилікуватися від імперського вірусу, якщо займуться внутрішніми справами. Це вже було з Німеччиною. Бо на сьогодні єдине, що поєднує ці території – це імперський вірус.

Тому поки Росія зберігається у поточному форматі, вона буде агресивною. І всі спроби ії зробити демократією і одночасно зберегти в поточних кордонах – приречені. Поки Росія імперія, вона буде повертатися до війни як єдиного засобу зберегти внутрішню єдність у пошуках ворогів.

І від цього гірше усім.

Тож чим скоріше відбудеться останній «день Росії», тим краще.

Імперія, здохни вже.

Джерело: блог Юрія Богданова

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