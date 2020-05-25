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    Суспільство

    25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    25 травня святкують День філолога - 25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    25 травня святкують День філолога

    Світ сьогодні святкує День філолога, День рушника і Епіфанів день

    25 травня відзначається кілька свят і міжнародних днів. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети, повір'я та історичні події цього дня.

    День філолога

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    Свято присвячене роботі лінгвістів, літературознавців, вчителів та викладачів в області мови і літератури, бібліотекарів, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

    Філологія вивчає сотні аспектів усного та писемного мовлення – від особливостей вимови звуків (фонетика) до історії походження кожного слова (етимологія), а також досліджує літературні твори – від анекдотів до багатотомних романів.

    День рушника

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    День рушника заснували в 2001 році шанувальники творчості письменника-фантаста Дугласа Адамса, який у своїй книзі «Автостопом по галактиці» присвятив рушнику цілий розділ, описуючи цей предмет як незамінну річ.

    Міжнародний день зниклих дітей

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    25 травня під всьому світі активно привертається увага до пошуку дітей, які зникли безвісти, а також висвітлюється проблема насильства над дітьми.

    В Україні вперше Міжнародний день зниклих дітей відзначався в минулому році з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Була заснована акція, в якій могли взяти участь телеканали, розмістивши у верхньому кутку екранів символ цього дня – незабудку. У минулому році до цієї акції приєдналися 10 українських телеканалів.

    Всесвітній день щитовидної залози

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    25 травня в різних країнах світу проводяться заходи з метою підвищити рівень знань населення про захворювання щитовидної залози, методи їх лікування та профілактики. Кращих лікарів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в лікуванні захворювань щитовидної залози. Влаштовуються просвітницькі лекції, конференції, семінари. Учасники виступають з доповідями про актуальні проблеми ендокринних захворювань. Благодійні фонди збирають кошти на допомогу хворим.

    Епіфанів день

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    25 травня православна церква відзначає пам'ять святителя Епіфанія Кіпрського.

    Епіфаній жив в IV столітті і був за походженням фінікійцем. Він здобув освіту в будинку багатого єврея і тому спочатку був іудеєм. До християнства Епіфаній звернувся після того, як побачив ченця Лукіана, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. Вражений таким милосердям, Епіфаній попросив наставити його в християнство.

    Епіфаній прославився на архієрейській кафедрі великою вірою, любов'ю і милосердям до бідних, а також простим характером.

    Народні прикмети

    • Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.
    • Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.
    • В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.
    • Багато хрущів – до посушливого літа.
    • Лисиця в село забігла – до біди.
    • Гусак себе общипує – до негоди.
    • Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.
    • Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.
    • Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.

    Що не можна робити

    • зрізати латаття (водяну лілію) – тільки зривати, а то кошмари мучити будуть;
    • напиватися, зловживати алкоголем.

    Що можна робити

    • Дівчатам рекомендується носити одяг червоного кольору – за прикметою, це обіцяє удачу і щастя в житті.
    • Щоб в будинку була удача – потрібно сьогодні зірвати гілочку горобини і поставити вдома в воду: чим довше та простоїть, тим щасливіша буде сім'я.

    У кого сьогодні іменини?

    Іменини 25 травня святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.

    Знамениті українці, народжені 25 травня

    • 1821 – Микола Гулак – вчений, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства.
    • 1889 – Ігор Сікорський – авіаконструктор, творець першого в світі серійного літака R-4.

    25 травня в історії України

    • 1996 – в Києві відновлений пам'ятник княгині Ользі, зруйнований в 1919 році.
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