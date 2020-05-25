25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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25 травня святкують День філолога

Світ сьогодні святкує День філолога, День рушника і Епіфанів день

25 травня відзначається кілька свят і міжнародних днів. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети, повір'я та історичні події цього дня.

День філолога

Свято присвячене роботі лінгвістів, літературознавців, вчителів та викладачів в області мови і літератури, бібліотекарів, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

Філологія вивчає сотні аспектів усного та писемного мовлення – від особливостей вимови звуків (фонетика) до історії походження кожного слова (етимологія), а також досліджує літературні твори – від анекдотів до багатотомних романів.

День рушника

День рушника заснували в 2001 році шанувальники творчості письменника-фантаста Дугласа Адамса, який у своїй книзі «Автостопом по галактиці» присвятив рушнику цілий розділ, описуючи цей предмет як незамінну річ.

Міжнародний день зниклих дітей

25 травня під всьому світі активно привертається увага до пошуку дітей, які зникли безвісти, а також висвітлюється проблема насильства над дітьми.

В Україні вперше Міжнародний день зниклих дітей відзначався в минулому році з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Була заснована акція, в якій могли взяти участь телеканали, розмістивши у верхньому кутку екранів символ цього дня – незабудку. У минулому році до цієї акції приєдналися 10 українських телеканалів.

Всесвітній день щитовидної залози

25 травня в різних країнах світу проводяться заходи з метою підвищити рівень знань населення про захворювання щитовидної залози, методи їх лікування та профілактики. Кращих лікарів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в лікуванні захворювань щитовидної залози. Влаштовуються просвітницькі лекції, конференції, семінари. Учасники виступають з доповідями про актуальні проблеми ендокринних захворювань. Благодійні фонди збирають кошти на допомогу хворим.

Епіфанів день

25 травня православна церква відзначає пам'ять святителя Епіфанія Кіпрського.

Епіфаній жив в IV столітті і був за походженням фінікійцем. Він здобув освіту в будинку багатого єврея і тому спочатку був іудеєм. До християнства Епіфаній звернувся після того, як побачив ченця Лукіана, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. Вражений таким милосердям, Епіфаній попросив наставити його в християнство.

Епіфаній прославився на архієрейській кафедрі великою вірою, любов'ю і милосердям до бідних, а також простим характером.

Народні прикмети

Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.

Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.

В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Лисиця в село забігла – до біди.

Гусак себе общипує – до негоди.

Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.

Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.

Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.

Що не можна робити

зрізати латаття (водяну лілію) – тільки зривати, а то кошмари мучити будуть;

напиватися, зловживати алкоголем.

Що можна робити

Дівчатам рекомендується носити одяг червоного кольору – за прикметою, це обіцяє удачу і щастя в житті.

Щоб в будинку була удача – потрібно сьогодні зірвати гілочку горобини і поставити вдома в воду: чим довше та простоїть, тим щасливіша буде сім'я.

У кого сьогодні іменини?

Іменини 25 травня святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.

Знамениті українці, народжені 25 травня

1821 – Микола Гулак – вчений, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства.

1889 – Ігор Сікорський – авіаконструктор, творець першого в світі серійного літака R-4.

25 травня в історії України