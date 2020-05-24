Ураза-Байрам: що за свято, традиції, як відзначити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ураза-Байрам настав 23 травня і триватиме до вечора 24 травня

Свято Розговіння або Ураза-Байрам - одна з найголовніших подій в ісламському світі, яку починають святкувати після заходу в останній день посту Рамадан.

Ураза-Байрам настав 23 травня і триватиме до вечора 24 травня. У цей день мусульмани можуть дозволити собі все, що було заборонено в світлий час доби протягом священного місяця.

Історія свята

Ураза-байрам – це один з двох головних днів ісламського календаря. Він знаменує завершення посту. Традиція святкування цього дня почалася ще з 624 року, за часів пророка Мухаммеда.

Традиції свята

У мечетях проходить святковий ранковий намаз. На молитву віруючі збираються заздалегідь, одягши найкраще вбрання. При зустрічі мусульмани обмінюються привітаннями «Ід Мубарак», що означає побажання благословенного свята. Цьогоріч це свято відзначається з дотриманням правил карантину.

У цей день прийнято виплачувати закят - уль - фітр. Закят передбачений для бідняків, щоб вони могли радіти настанню свята.

Закят-уль-фітр вважається обов'язковим, але виплачувати його в першу чергу необхідно своїм родичам, якщо вони потребуючі. Тобто, якщо закят буде виплачений чужій людині, коли рідні потребують цього, він не буде зарахований. Забороняється виплачувати закят батькам, дітям або дружині.

Виплатити закят необхідно до настання святкової молитви, можна це зробити в ніч на Ураза-Байрам.

Як відзначати

У свято Ураза-Байрам необхідно відвідати близьких родичів, хворих і померлих.

Зібрати за столом найближчих і рідних вважається дуже важливим моментом на свято Ураза-байрам.

Свято Ураза-байрам триває три дні.