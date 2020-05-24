Кулеба привітав мусульман із закінченням священного Рамадану



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У дні Ораза-байрам прийнято вітати близьких, відвідувати могили, роздавати гроші бідним

Ораза-байрам (або Свято розговіння) є другим за значенням мусульманським святом після Курбан-байраму

Міністр закордонних справ привітав мусульман України зі святом Ораза-байрам.

Про це він написав у Twitter.

«Вітаю мусульман України та усього світу з Ід аль-Фітр! Нехай це свято принесе мир, благополуччя і любов у ваші домівки. Бажаю усім послідовникам Ісламу радості, родинного затишку і добробуту!», — написав Кулеба.

Ораза-байрам (або Свято розговіння) є другим за значенням мусульманським святом після Курбан-байраму, або Дня жертвопринесення.

Вітаю мусульман України та усього світу з Ід аль-Фітр! Нехай це свято принесе мир, благополуччя і любов у ваші домівки. Бажаю усім послідовникам Ісламу радості, родинного затишку і добробуту!#ІдМубарак — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 23, 2020

Напередодні, в останній день Рамадану, мусульмани, за традицією, прибирали приміщення, купували новий одяг для всіх членів сім’ї, запасалися подарунками і набували необхідні до Свята розговіння.

У дні Ораза-байрам прийнято вітати близьких, відвідувати могили, роздавати гроші бідним. Ті, хто не постив, передають до фонду мечеті спеціальну милостиню — закят. Він встановлений для людей забезпечених, у яких є заощадження.

Відповідно до правил такі мусульмани повинні пожертвувати сорокову частину тих грошей, що не витратило на себе.

Священний для мусульман місяць Рамадан в 2020 році припав на розпал пандемії коронавірусу: пост із забороною їсти у світлий час дня тривав з 24 квітня до 23 травня.