26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

На другий день після Різдва у світі святкують День подарунків

Сьогодні – День подарунків

Сьогодні, 26 грудня, у світі святкують День подарунків.Свято виникло у Великій Британії та пов’язаних з нею країн Британської співдружності, а саме в Канаді та Австралії, Новій Зеландії та на Самоа, Кірібаті і т.д.

Спочатку це день називався Boxing day і був неробочим днем. Невід’ємно зв’язувався з християнськими традиціями і відзначався на другий день після Різдва. Як правило, за цілком природних причин, тоді вчиняти благодійні подарунки мали більше можливостей саме забезпечені верстви суспільства: господарі підприємств, аристократи, купці і комерсанти.

Подарунки дарували на адресу своїх підлеглих, слуг, робітників і прикажчиків, загалом всіх тих, хто на думку заможних людей не міг собі багато чого дозволити.

З часом ця традиція поширилася і на інші верстви суспільства, була підхоплена і розповсюдилася по всьому світу.

Яке сьогодні релігійне свято

У другий день різдвяних свят Римо-католицька церква згадує святого Стефана Першомученика.

Стефан, за походженням єврей з Єрусалима, був християнином і одним із семи дияконів, котрі допомагали апостолам Ісуса Христа. Він загинув за віру близько 36 року, його каменувала єврейська громада у Єрусалимі.

Відповідно до Діянь апостолів, перед смертю Стефан молився, аби гріхи його переслідувачів були прощені їм. Свідком каменування Стефана був Савл – єврей з міста Тарс, в майбутньому апостол Павло та мученик. На згадку про мученицьку смерть святого Стефана священики у храмах вдягають на богослужіння червоні орнати.

Народні прикмети й традиції

Сороки сідають на сніг – до тепла.

Вовки виють під житлом – до морозу.

Сонце сідає в велику хмару – вночі можливий буран.

Що не можна робити 26 грудня

Сьогодні не можна залишати біля входу віник.

Не варто впрягати в сани білого коня, щоб біди не накликати.

Хто святкує день ангела

У суботу, 26 грудня, іменини відзначають Костянтин, Констанцій, Євтимій/Юхим, Аза, Анастасія, Аріс, Аркадій, Арсеній, Гаврило, Євген, Євстрат/Євстратій, Никодим, Орест, Елеонора.