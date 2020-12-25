У Соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі відбувся різдвяний концерт (відео)

Музиканти та знімальна група були одягнені в захисні костюми та каски

Паризька єпархія допустила музикантів в кафедральний собор, щоб вселити в людей надію та віру

У Паризькому соборі Нотр-Дам, де у квітні 2019 року сталася масштабна пожежа, відбувся різдвяний концерт.

Зруйнований пожежею центральний неф Нотр-Дам був частково прикритий, звуки знаменитої соль-мажорної першої віолончельної сюїти Баха злітали під склепіння потерпілого храму. Про це повідомляє Euronews.

На цьому концерті не було публіки, а музиканти та знімальна група були одягнені в захисні костюми та каски.

Паризька єпархія допустила музикантів в кафедральний собор, щоб вселити надію і зміцнити віру.

Знаменитий різдвяний гімн Йозефа Мора виконав хор, яким диригував Анрі Шале.

Завершився концерт «Jingle Bells».

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.