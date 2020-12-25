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    У світі

    У Соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі відбувся різдвяний концерт (відео)

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    Музиканти та знімальна група були одягнені в захисні костюми та каски - У Соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі відбувся різдвяний концерт (відео)
    Музиканти та знімальна група були одягнені в захисні костюми та каски
    Фото: скріншот відео

    Паризька єпархія допустила музикантів в кафедральний собор, щоб вселити в людей надію та віру

    У Паризькому соборі Нотр-Дам, де у квітні 2019 року сталася масштабна пожежа, відбувся різдвяний концерт.

    Зруйнований пожежею центральний неф Нотр-Дам був частково прикритий, звуки знаменитої соль-мажорної першої віолончельної сюїти Баха злітали під склепіння потерпілого храму. Про це повідомляє Euronews.

    На цьому концерті не було публіки, а музиканти та знімальна група були одягнені в захисні костюми та каски.

    Паризька єпархія допустила музикантів в кафедральний собор, щоб вселити надію і зміцнити віру.

    Знаменитий різдвяний гімн Йозефа Мора виконав хор, яким диригував Анрі Шале.

    Завершився концерт «Jingle Bells».

    Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

    Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

    Теги: пожежа музика Франція Різдвяні свята концерт
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