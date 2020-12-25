  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні

    • Розсилка
    <p>Різдвяне послання &laquo;Urbi et Orbi&raquo; Папи Франциска</p> - Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні

    Різдвяне послання «Urbi et Orbi» Папи Франциска

    Фото: Vatican Media

    Папа Франциск просить Сина Всевишнього допомогти у припиненні війни на сході України

    Сьогодні, 25 грудня, опівдні через відеотрансляцію Папа Франциск звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням.

    У своєму посланні Папа Римський Франциск згадав про Україну. Про це повідомляє Vatican News.

    «Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», - сказав Папа Франциск.

    Він закликав керівників держав, підприємства, міжнародні організації підтримувати співпрацю, а не конкуренцію. «Та подбати про вирішення для всіх, вакцини для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі», - сказав Папа Франциск.

    «Нехай же, отже, Вифлеємське Дитятко допоможе нам бути доступними, великодушними та солідарними, особливо, до найслабших, хворих і тих, які в ці часи залишилися без роботи або потрапили в серйозні труднощі через економічні наслідки пандемії, як також до жінок, які протягом цих місяців карантину зазнали домашнього насильства», - додав він.

    Папа Франциск також закликав не зводити бар’єри під час пандемії коронавірусу.

    «Перед обличчям виклику (пандемії – ред.), який не знає кордонів, не можна зводити бар’єри. Не можна зводити бар’єри. Ми всі в тому самому човні», - сказав він.

    Нагадаємо, українці цьогоріч вчетверте офіційно відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем: з 2017 року 25 грудня оголошено вихідним днем. Раніше українці на державному рівні святкували Різдво лише 7 січня, цей день був вихідним.

    Теги: Папа Римський Україна Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies