Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні

Папа Франциск просить Сина Всевишнього допомогти у припиненні війни на сході України

Сьогодні, 25 грудня, опівдні через відеотрансляцію Папа Франциск звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням.

У своєму посланні Папа Римський Франциск згадав про Україну. Про це повідомляє Vatican News.

«Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», - сказав Папа Франциск.

Він закликав керівників держав, підприємства, міжнародні організації підтримувати співпрацю, а не конкуренцію. «Та подбати про вирішення для всіх, вакцини для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі», - сказав Папа Франциск.