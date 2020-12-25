Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні
Різдвяне послання «Urbi et Orbi» Папи Франциска
Папа Франциск просить Сина Всевишнього допомогти у припиненні війни на сході України
Сьогодні, 25 грудня, опівдні через відеотрансляцію Папа Франциск звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням.
У своєму посланні Папа Римський Франциск згадав про Україну. Про це повідомляє Vatican News.
«Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», - сказав Папа Франциск.
Він закликав керівників держав, підприємства, міжнародні організації підтримувати співпрацю, а не конкуренцію. «Та подбати про вирішення для всіх, вакцини для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі», - сказав Папа Франциск.
«Нехай же, отже, Вифлеємське Дитятко допоможе нам бути доступними, великодушними та солідарними, особливо, до найслабших, хворих і тих, які в ці часи залишилися без роботи або потрапили в серйозні труднощі через економічні наслідки пандемії, як також до жінок, які протягом цих місяців карантину зазнали домашнього насильства», - додав він.
Папа Франциск також закликав не зводити бар’єри під час пандемії коронавірусу.
«Перед обличчям виклику (пандемії – ред.), який не знає кордонів, не можна зводити бар’єри. Не можна зводити бар’єри. Ми всі в тому самому човні», - сказав він.
Нагадаємо, українці цьогоріч вчетверте офіційно відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем: з 2017 року 25 грудня оголошено вихідним днем. Раніше українці на державному рівні святкували Різдво лише 7 січня, цей день був вихідним.