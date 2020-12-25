«Цього Різдва багатьом потрібні лише обійми»: Єлизавета ІІ звернулася до нації

Звертаючись до нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє

Королева Великої Британії Єлизавета II у своєму традиційному щорічному різдвяному посланні заявила, що цьогоріч через епідемію коронавірусу багато людей хочуть на Різдво просто обіймів.

Про це повідомляє Reuters.

«Звичайно, для багатьох цей час року буде сумним; деякі оплакують втрату близьких їм людей, а інші сумують за друзями та членам сім'ї, ізольованими з метою безпеки, коли все, що вони дійсно хочуть на Різдво, – це прості обійми або потиск руки», – сказала Єлизавета II.

Звертаючись до нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє. При цьому вона визнала, що мільйони британців не зможуть провести свої звичайні сімейні свята в цьому році.

«Якщо ви серед них, ви не самотні. Примітно, що рік, який неминуче розділяв людей, багато в чому зблизив нас», – додала королева.

До слова, Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні.

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.