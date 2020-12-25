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    У світі

    «Цього Різдва багатьом потрібні лише обійми»: Єлизавета ІІ звернулася до нації

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    Королева Великої Британії Єлизавета II записала&nbsp;щорічне різдвяне послання - «Цього Різдва багатьом потрібні лише обійми»: Єлизавета ІІ звернулася до нації
    Королева Великої Британії Єлизавета II записала щорічне різдвяне послання

    Звертаючись до нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє

    Королева Великої Британії Єлизавета II у своєму традиційному щорічному різдвяному посланні заявила, що цьогоріч через епідемію коронавірусу багато людей хочуть на Різдво просто обіймів.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Звичайно, для багатьох цей час року буде сумним; деякі оплакують втрату близьких їм людей, а інші сумують за друзями та членам сім'ї, ізольованими з метою безпеки, коли все, що вони дійсно хочуть на Різдво, – це прості обійми або потиск руки», – сказала Єлизавета II.

    Звертаючись до нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє. При цьому вона визнала, що мільйони британців не зможуть провести свої звичайні сімейні свята в цьому році.

    «Якщо ви серед них, ви не самотні. Примітно, що рік, який неминуче розділяв людей, багато в чому зблизив нас», – додала королева.

    До слова, Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні.

    Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

    Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

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      Теги: свята Королева Єлизавета II Велика Британія Різдвяні свята епідемія коронавірус
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