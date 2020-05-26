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    Суспільство

    26 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    26 травня відзначається Всесвітній день лінді-хопу - 26 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    26 травня відзначається Всесвітній день лінді-хопу

    Сьогодні - День лінді-хопу і День паперового літачка

    26 травня відзначається Всесвітній день лінді-хопу, а також День паперового літачка. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети, повір'я та історичні події цього дня.

    Всесвітній день Лінді-хопу

    Лінді-хоп - це афроамериканский танець, що з'явився в Нью-Йорку в 1920-30-х роках. Лінді-хоп розвивався паралельно з джазовою музикою і відноситься до свінгових танців. Він увібрав в себе риси чарльстону, степу, та інших танців, які існували одночасно з ним і став родоначальником цілого напряму. З лінді-хопу в подальшому виник бугі-вугі, коли цей популярний танець проник з Америки до Європи. До сих пір в Америці більш популярним є лінді-хоп, а в Європі - бугі-вугі.

    День паперового літачка

    Ігри з паперовими літачками стали популярними на початку ХХ століття. А в 1930-і роки засновник компанії Lockheed Джон Нортроп використовував паперові літачки для тестування нових ідей при створенні реальних літаків.

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    У 1989 році була заснована Асоціація паперового авіабудування, а перший чемпіонат із запуску паперових літачків був проведений в 2006 році.

    До слова, паперовий літачок став офіційним символом месенджера Telegram.

    Народні прикмети

    • Якщо на Ликеру з'явилися комарі - прикмета до того, що встановиться хороша погода.
    • Багато комарів - буде багато грибів.
    • Якщо комарі на Ликеру здалися - вродять ягоди.
    • Багато мошкари 26 травня - буде багатий урожай грибів.
    • Розліталися ластівки і стрижі - чекайте теплої погоди.

    Що не можна робити

    • Не можна вбивати комарів.

    Що можна робити

    • Збирати лікарські трави - вони володіють особливою цілющою силою.

    У кого сьогодні іменини?

    Іменини 26 травня святкують Олександр, Василь, Георгій, Глікерія, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій, Урсула.

    Знамениті українці, народжені 26 травня

    • 1053 - Володимир Мономах - князь.
    • 1877 - Ольга Косач-Кривинюк - письменниця, перекладачка, етнографиня, лікарка. Дочка Олени Пчілки та Петра Косача, сестра Лесі Українки.
    • 1936 - Віталій Коротич - письменник і публіцист, головний ексредактор «Огонька».
    • 1957 - Богдан Бенюк - актор.

    26 травня в історії України

    • 1648 - 15-тисячній козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколи Потоцького в битві під Корсунем.
    • 2014 року - відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з двох терміналів аеропорту.
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