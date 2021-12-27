27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Яка погода в цей день, така і в лютому буде
Сьогодні, у понеділок, 27 грудня, у світі відзначають День вирізання сніжинок.
Яке сьогодні релігійне свято
День Святого Стефана в східній православній Церкві.
Також за релігійним календарем сьогодні 27 грудня віряни вшановують пам'ять мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській.
Святий Левкій під час переслідування християн після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер.
Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.
Народні прикмети й традиції
- Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.
- Якщо в Філімонів день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.
- Якщо день теплий, то літо буде спекотним.
- Погода протягом дня змінюється – до відлиги.
- Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.
- Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.
- Сині плями над лісом – до снігу.
- Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.
Що не можна робити сьогодні
- Не робіть поспішних висновків
- Не відмовляйте у допомозі
- Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть
Хто святкує день ангела
У понеділок, 27 грудня, іменини відзначають Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.