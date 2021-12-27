  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні у світі відзначають День вирізання сніжинок - 27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні у світі відзначають День вирізання сніжинок
    фото з відкритих джерел

    Яка погода в цей день, така і в лютому буде

    Сьогодні, у понеділок, 27 грудня, у світі відзначають День вирізання сніжинок.

    Яке сьогодні релігійне свято

    День Святого Стефана в східній православній Церкві.

    Також за релігійним календарем сьогодні 27 грудня віряни вшановують пам'ять мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській.

    mucheniki_5951

    Святий Левкій під час переслідування християн після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер.

    Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.

    Народні прикмети й традиції

    • Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.
    • Якщо в Філімонів день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.
    • Якщо день теплий, то літо буде спекотним.
    • Погода протягом дня змінюється – до відлиги.
    • Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.
    • Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.
    • Сині плями над лісом – до снігу.
    • Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не робіть поспішних висновків
    • Не відмовляйте у допомозі
    • Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 27 грудня, іменини відзначають Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.

    Читайте також: Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: скільки відпочиватимуть українці
    Теги: свята урожай снігопад вітер традиції літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони