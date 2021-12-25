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    25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони

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    Сильні холоди на свято &ndash; до багатого врожаю - 25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
    Сильні холоди на свято – до багатого врожаю
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року

    Сьогодні, у суботу, 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.

    Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.

    У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.

    Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

    Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.

    Що не можна робити 25 грудня

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    • На Різдво не можна одягати старий одяг.
    • Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
    • Родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.
    • На Різдво в жодному разі не можна гадати.
    • Не обходьте в цей день потребуючих і бідних, а подайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкової радості.

    Прикмети на Різдво

    • Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.
    • Якщо Різдво тепле – весна холодна.
    • Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.
    • Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

    Традиції святкування

    У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

    Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

    Хто святкує День ангела 25 грудня

    У суботу, 25 грудня, іменини відзначають Олександр та Спиридон.

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    Теги: свята перепис населення традиції населення
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    25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони