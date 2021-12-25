25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони

Сьогодні родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року

Сьогодні, у суботу, 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.

Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.

У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.

Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.

Що не можна робити 25 грудня

На Різдво не можна одягати старий одяг.

На Різдво не можна одягати старий одяг. Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.

Родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.

На Різдво в жодному разі не можна гадати.

Не обходьте в цей день потребуючих і бідних, а подайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкової радості.

Прикмети на Різдво

Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.

Якщо Різдво тепле – весна холодна.

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Традиції святкування

У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

Хто святкує День ангела 25 грудня

У суботу, 25 грудня, іменини відзначають Олександр та Спиридон.





