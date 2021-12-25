Американські військові розповіли про різдвяну подорож Санта-Клауса

Санта-Клаус розніс мільярди подарунків у всьому світі

Санта-Клаус завершив свою 66-ту щорічну навколосвітню подорож, привітавши з Різдвом і порадувавши подарунками понад 7,6 млрд дітей і дорослих у всьому світі, повідомляє Об'єднане командування протиповітряної оборони США і Канади (NORAD).

«Швидше зоряного світла, Санта закінчив! Дякуємо, що були частиною нашої святкової традиції!», – йдеться у публікації NORAD у Twitter.

Як зазначається на сайті NORAD, цього року Санта-Клаус доставив понад 7 млрд подарункі жителям планети і навіть відвідав міжнародну космічну станцію.

Санта-Клаус вилетів зі своєї резиденції на Північному полюсі близько 13.00 за київським часом на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Довжина саней чарівника становить 75 цукрових паличок або 150 цукерок, ширина – 40 паличок або 80 цукерок. Висота саней також вимірюється у цукерках, вона еквівалентна 55 цукровим паличкам або 110 цукеркам, вага саней при зльоті – 75 тис. желейних цукерок. Максимальна швидкість саней перевищує швидкість зоряного світла.

За традицією сани по повітрю несуть дев'ять оленів, «паливом» для них служать сіно, морква і вівсянка. Санта перед відправленням нагодував оленів.

За пересуваннями Санти стежать американські і канадські військові. Різдвяну подорож можна відстежувати в режимі реального часу на сайті www.noradsanta.org і в соцмережах командування.

Проект «NORAD стежить за Сантою» був запущений у 1955 році, коли один із великих універмагів у штаті Колорадо розмістив рекламу із закликом до дітей зателефонувати Санта-Клаусу. Однак у телефонний номер, вказаний в оголошенні, вкралася помилка, і замість Санти на дзвінки довелося відповідати оператору гарячої лінії континентального командування ППО (попередника NORAD).

З тих пір щорічно напередодні Різдва база ВПС у Колорадо стає центром стеження за різдвяною подорожжю Санта-Клауса. Щоб оперативно відстежувати маршрут новорічного чарівника, NORAD використовує чотири системи контролю – супутники, радари, літаки-винищувачі (в небі над США і Канадою) і спеціальні «Санта-камери». Орієнтиром для радарів служить мерехтливий, подібно маяку, червоний ніс ватажка упряжки – оленя Рудольфа.

Нагадаємо, напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запевнила дітей у тому, що Санта-Клаус доставить подарунки по всьому світу, оскільки має імунітет проти коронавірусу.

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