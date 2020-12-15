Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: скільки відпочиватимуть українці

На Новий рік та Різдво на українців чекають додаткові вихідні

Новий рік порадує українців трьома вихідними

У період новорічних та різдвяних свят очікуються додаткові вихідні.

Про це йдеться в рішенні Кабінету Міністрів про перенесення робочих днів у 2020 році.

Перший вихідний на новорічні та різдвяні свята припаде на грудень. В Україні неробочим днем є католицьке Різдво 25 грудня. Вже третій рік поспіль, з 2017 року, цей день є офіційним вихідним днем.

Що стосується четверга 31 грудня, то цей день буде робочим. Однак відповідно до чинного Кодексу законів про працю передноворічний день рекомендується скоротити на 1 годину. Вже наступного дня розпочнуться триденні вихідні – з п'ятниці, 1 січня, по неділю, 3 січня.

Різдво за юліанським календарем, яке відзначає православна церква, також порадує нас додатковим вихідним. Робочий день 6 січня рекомендується скоротити на одну годину. А ось наступний день, 7 січня, буде неробочим.

Щоб продовжити вихідні, уряд рекомендує працедавцям перенести робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, у нас буде чотири вихідні поспіль – з 7 по 10 січня.

До слова, у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.