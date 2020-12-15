  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: скільки відпочиватимуть українці

    • Розсилка
    На Новий рік та Різдво на українців чекають додаткові вихідні - Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: скільки відпочиватимуть українці
    На Новий рік та Різдво на українців чекають додаткові вихідні

    Новий рік порадує українців трьома вихідними

    У період новорічних та різдвяних свят очікуються додаткові вихідні.

    Про це йдеться в рішенні Кабінету Міністрів про перенесення робочих днів у 2020 році.

    Перший вихідний на новорічні та різдвяні свята припаде на грудень. В Україні неробочим днем є католицьке Різдво 25 грудня. Вже третій рік поспіль, з 2017 року, цей день є офіційним вихідним днем.

    Що стосується четверга 31 грудня, то цей день буде робочим. Однак відповідно до чинного Кодексу законів про працю передноворічний день рекомендується скоротити на 1 годину. Вже наступного дня розпочнуться триденні вихідні – з п'ятниці, 1 січня, по неділю, 3 січня.

    Різдво за юліанським календарем, яке відзначає православна церква, також порадує нас додатковим вихідним. Робочий день 6 січня рекомендується скоротити на одну годину. А ось наступний день, 7 січня, буде неробочим.

    Щоб продовжити вихідні, уряд рекомендує працедавцям перенести робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, у нас буде чотири вихідні поспіль – з 7 по 10 січня.

    До слова, у президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.

    Теги: вихідні церква свята українці канікули православна церква Різдвяні свята уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies