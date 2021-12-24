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    Оберіть найкращу: 12 головних ялинок України (фото)

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    Найбільше уваги прикуто до головної ялинки країни в Києві - Оберіть найкращу: 12 головних ялинок України (фото)
    Найбільше уваги прикуто до головної ялинки країни в Києві
    фото з відкритих джерел

    Новорічні красуні радують око місцевих і туристів з свята Миколая

    В обласних центрах України вже засвітили новорічні ялинки. Це можна вважати останнім приготуванням до серії різдвяних свят, які традиційно починаються з свята Миколая. Саме в цей день більшість міст і відкривало головну ялинку міста.

    Всі новорічні красуні унікальні, але переважає мінімалізм, і головною прикрасою є яскраві вогники. Не обійшлось без традиційних українських атрибутів та прикрас – вифлеємських зірок, різдвяних павуків.

    Найдорожчою виявилась ялинка в Дніпрі, на неї витратили 9 мільйонів гривень. Така ціна зумовлена тим, що зроблена новорічна красуня з абсолютно безпечних матеріалів. Вона заввишки 28 метрів, прикрашають її понад 300 іграшок і яскрава верхівка у формі зірки

    А в Львові ж традиційно новорічне дерево це подарунок від місцевих жителів. У Житомирі вчергове прикрашають ялинку, яка росте біля міської ради.

    Головна новорічна ялинка Харкова зібрана з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами. А висота – 40 метрів 49 сантиметрів – зробила її національним рекордсменом.

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    Головна новорічна ялинка Одеси, яку традиційно встановили на Думській площі, коштувала бюджету міста 2 млн 630 тис.

    У Вінниці на новорічні святкування передбачили майже 7 млн грн. На встановлення та демонтаж ялинки – 2,2 млн.

    Також, метеорологи розповіли, що зима цього року з запізненням на три тижні. Справжня, за метеорологічними мірками зима, розпочалась 20 грудня.

    Нагадаймо, під час реконструкції Пейзажної алеї виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт. Ціна реконструкції подорожчала на 22 млн грн.

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    Теги: екологія свята ялинка міст
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    Оберіть найкращу: 12 головних ялинок України (фото)