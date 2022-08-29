29 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться

У суботу, 29 серпня, День вшанування пам'яті захисників України. Віряни відзначають Третій Спас. У народі він відомий ще як Горіховий. Водночас у світі відзначають День дій проти ядерних випробувань.

День пам’яті захисників України

29 серпня українці відзначають День пам’яті захисників держави. Пам’ятний день був встановлений Указом президента Володимира Зеленського в 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.

Програма заходів цього дня реалізується за участю вищих посадових осіб держави, військовослужбовців та членів родин загиблих воїнів, а також представників Збройних Сил України. На церемоніях оголошуються імена військових, що загинули, захищаючи Батьківщину від російської агресії з 2014 року.

Пам’ять загиблих вшановується хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Метою дня є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів. Символом дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла на полях.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Фото: Pierre J. / Flickr.com

Щорічно 29 серпня у світі відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Проводиться він згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 грудня 2009 року.

Ініціатором Дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Упродовж багатьох років Казахстан (тоді ще союзна республіка) потерпав від ядерних випробувань та їхніх наслідків.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань відзначається проведенням в усьому світі різних заходів, включаючи симпозіуми, конференції, виставки, конкурси, публікації, лекції, інформаційні передачі та інші міроприємства.

Третій Спас. Горіховий спас

29 серпня предки випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно. Відзначали Горіховий Спас без розмаху, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.

На Горіховий Спас з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.

За легендою, саме 29 серпня 944 року, до Константинополя з Едесси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов’язано чимало релігійних вірувань та історій.

Зараз він знаходиться в італійському місті Генуя, уже з 1362 року.

Традиції свята

Напередодні Третього Спаса старі люди ходили до води і спостерігали за нею. Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь теплою буде, а зима пройде без хуртовин.

До цього дня чистили цілющі джерела. Згідно з повір’ям, ластівки в цей день вервечкою летять і кидаються в колодязі.

З Третього Спаса починали заготовляти лісові горіхи. До цієї пори завершувалася жнива. Починали сіяти озимі. Звідси свято отримало ще одну назву – Хлібний Спас.

Також було прийнято торгувати в цей день полотном. Тому свято прозвали ще «Спас на полотні», «Спас на полотнах», «Полотняний Спас».

На Третій Спас в теплі краї відлітають птахи. Вважалося, що якщо журавель до Третього Спасу відлетить, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі.

Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега.

Коли в інші свята працювати не можна, то в це – навпаки не час відмовлятися від праці. Йде збір врожаю, треба збирати горіхи, молоти борошно, пекти хліб, заготовлювати соління на зиму. Не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують у цей день.

Народні прикмети на 29 серпня

Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.

Хто на Горіховий Спас знайде горіх двійчатку або трійчатку, той скоро розбагатіє.

Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться.

Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.

Іменини

29 серпня День ангела імені відзначають: Герасим, Степан, Олександр, Яків, Анна.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.