У Яремчанському музеї відбулося свято музики та поезії

Під час заходу Володимир Драбчук презентував літературно-художнє видання своєї поеми

Це вже третій захід музею у форматі за формулою історія+музика+поезія

20 серпня 2022 року в виставковому залі Музею етнографії та екології Гуцульського краю (Яремче, Івано-Франківська область) відбувся культурно-патріотичний захід за участі історика та поета Володимира Драбчука та музиканта-мультиінструменталіста Василя Сказківа.

Під час заходу Володимир Драбчук презентував літературно-художнє видання своєї поеми «Любов Вогняна». А Василь Сказків виконав декілька чудових авторських композицій на цимбалах – новому для себе інструменті, який він почав освоювати після смерті брата, дуже талановитого цимбаліста-віртуоза і композитора Петра Сказківа.

«Це вже наш третій захід у експериментальному імпровізаційному форматі за формулою історія+музика+поезія. І це якраз саме той час і те місце – сучасний музейний простір посеред Карпатських гір. І це не просто музей – це потужний культурно-освітній хаб, і ми дуже вдячні за таку можливість», – зазначив ідеолог проєкту Володимир Драбчук.

На презентацію завітало близько 30 жителів і гостей Яремча різного віку, поціновувачів і поціновувачок історії, музики та поезії.

«Чудовий тандем історика – поета Володимира Драбчука та талановитого музиканта Василя Сказківа не залишив байдужими жодного відвідувача музею. Цікава розповідь, чарівна музика, яскрава книга якнайкраще пасували для змістовного дня яремчанців та гостей міста», – прокоментувала Богдана Фаштрига, завідувачка Музею етнографії та екології Гуцульського краю.

Захід пройшов у новому виставковому залі музею, де 4 серпня відкрилась виставка картин художника та викладача Кіровоградського педагогічного університету Віктора Мішуровського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України у Києві відкриється виставка «Прапори Незалежності».