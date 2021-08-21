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    На Херсонщині запровадили День борщу

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    А надалі День борщу буде щороку у першу неділю вересня - На Херсонщині запровадили День борщу
    А надалі День борщу буде щороку у першу неділю вересня
    Фото з відкритих джерел

    Цьогоріч свято відзначатимуть 12 вересня

    На Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу. Відповідне рішення підтримали депутати на сесії облради, інформує сайт Херсонської облради.

    «Дуже смачне питання – «Про започаткування у Херсонській області щорічного свята «День борщу»… За – 35, рішення прийнято», – зазначив під час сесії голова облради Олександр Самойленко.

    Свято у 2021 році проведуть 12 вересня, у подальшому – щороку у першу неділю вересня, йдеться у рішенні облради.

    З ініціативою відзначення Дня борщу виступив депутат обласної ради Олександр Книга та директор Херсонського обласного Центру народної творчості Володимир Капелюшник.

    Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву.

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    Теги: депутат свята Олександр Книга
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    На Херсонщині запровадили День борщу