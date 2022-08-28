Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

28 серпня закінчується Успенський піст та починається Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня в народному календарі відзначають Успіння Богородиці. Цього дня завершується Успенський піст. Свято також називається Перша Пречиста або Успіння.

Успіння Пресвятої Богородиці

Після двотижневого Успенського посту, 28 серпня, православні християни святкують одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці.

Свято має подвійний зміст: людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує.

Згідно з церковним переданням, в день, коли Богоматір мала відійти у вічність, апостоли залишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла. Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа. Іконографічна традиція свята розповідає, що Богородиця віддала свою чисту душу в руки свого Сина і Господа Ісуса Христа, а в цей час з небес лунали звуки ангельських хорів.

В Євангелії не вказано про те, коли саме і де відбулося Успіння Божої Матері, а більшість відомостей про Її земне життя та відхід у вічність залишились з церковного передання від апостолів та їхніх учнів.

Апостоли поховали тіло Божої Матері, згідно з Її бажанням у Гефсиманському саду – в печері, де спочивали тіла Її батьків і праведного Йосифа.

Успіння належить до найдавніших Богородичних свят, яке з’явилось в Єрусалимі одразу після Вселенського Собору в Ефесі (431 рік). У VI сторіччі це свято отримує свою теперішню назву – Успіння Пресвятої Богородиці.

В Україні свято набуло особливого вшанування. Три лаври України: Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська – присвячені цьому святу. Також Успінню Божої Матері в Україні присвячена велика кількість храмів.

Традиції

У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою Пречистою. Протягом осіннього періоду є три Пречистi: 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня.

Про них у народi кажуть: «Перша Пречиста жито засiває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває». Пiсля Успiння Пресвятої Богородицi настає весiльна пора.

На Успіння Пресвятої Богородиці прийнято йти до церкви. Там християни зазвичай освячують насіння та колоски пшениці з нового врожаю, адже на цей період припадають жнива.

Крім того, у храмі треба поставити свічку за всіх рідних і близьких, а також помолитися за здоров’я найближчих людей, особливо – дітей. Оскільки напередодні завершувався Успенський піст, цього дня вже можна накривати пишний стіл, на якому має бути освячений хліб зі свіжого борошна. Однак не лише гуляння супроводжували свято.

Доброю традицією на Успіння, зокрема, було займатися засоленням на зиму капусти, огірків, помідорів та інших овочів, а також збором грибів і горіхів.

Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Якщо щось побачили в ніч із 27 на 28 серпня, то може не скоро, але сон обов’язково збудеться в реальному житті.

Що не можна робити у свято Успіння:

Не можна ходити босими ногами по росі в цей день. Вважається, що у свято роса – це сльози Богородиці. Якщо ослухатися – можна накликати на себе погану долю та нещастя.

Не можна вдягати старе чи незручне взуття, бо, як натрете ноги в цей день, то весь життєвий шлях буде в мозолях.

Не можна в цей день стригтися, особливо, дівчатам. Бо можна розгнівати Діву Марію.

Не можна сваритися, особливо, з родиною. Не думайте зле, навіть, про ворогів та не бажайте їм зла цього дня – воно неодмінно повернеться.

Не можна шити, різати, взагалі користуватися голками, ножами чи ножицями. Навіть хліб ламають у свято руками, щоби не різати.

Не можна працювати та прибирати, прати тощо. Ні вдома, ні на городі чи у дворі.

Народні прикмети на погоду:

За народними прикметами, якщо на першу Пречисту гарна погода – вся осінь буде гарна.

Хороша погода – бабине літо буде прохолодним і дощовим.

Веселка на небі – до теплої осені.

Вранці туман – до багатого врожаю грибів.

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