3 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна збиратися в дорогу, інакше можна накликати нещастя

У вівторок, 3 листопада, відзначається День інженерних військ, ракетних військ і артилерії України, День культури в Японії, День проголошення незалежності Панами.

У православній церкві шанується день пам'яті святих на ім'я Іларіон: преподобного Іларіона Великого, преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, преподобного Іларіона Псковоозерського, а також перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглінського.

3 листопада – Іларіона Великого

В церкві 3 листопада вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського. Іларіон Великий жив у III-IV ст. на території Палестини, а Іларіон Псковоезерський – неподалік від Чудського озера в XV столітті. Іларіон Великий спочатку навчався наук в Олександрії, а потім повернувся на батьківщину і вирішив піти до відлюдників, які проживали неподалік від Гази. Саме Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет, де і помер після того, як вклонився могилі Антонія Великого. Помер Іларіон на острові Кіпр, причому, передбачив свою смерть раніше.

Що стосується Іларіона Псковоезерського, то він був учнем преподобного Єфросіна Псковського і відомий як засновник Озерського Покровського монастиря на березі річки Жовчі, що впадає в Чудское озеро. Саме Іларіон став першим його настоятелем, а сама обитель згодом стала досить відомим релігійним центром. Причому, православ’я швидко поширювалося серед місцевих жителів, навіть незважаючи на близькість Лівонського ордену.

Традиції та звичаї дня

Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять чотирьох святих з ім’ям Іларіон.

Саме в цей день селяни чекали заморозків і похолодання. Не рекомендувалося 3 листопада їхати в далеку дорогу, так як могла статися біда.

Дороги у наших предків вважалися символом життєвого шляху. Тому вірили, якщо вам перейшли дорогу, то це поганий знак. Вас могли таким чином позбавити здоров’я, удачі і благополуччя.

Крім цього, дорогам здавна приписували небезпеку. Їх вважали своєрідною межею між нашим світом і місцем проживання злих духів. На місці старої дороги не можна було будувати будинок. На стежці не можна було спати, лежати або сидіти.

Народні прикмети

Якщо на Іларіона випав сніг, значить на наступний рік буде урожай хліба.

Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

Якщо дим іде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.

Що не можна робити:

Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

Не говорити погані речі про людей.

Іменини

3 листопада День ангела імені відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків