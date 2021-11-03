3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети

В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають два свята: День ракетних військ й артилерії і День інженерних військ України, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона.

День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії – державне свято України, що відзначається щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії. Свято встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року.

Ракетні війська та артилерія – рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної і протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет.

Він призначений для ураження рухомої сили, танків, артилерії, протитанкових засобів противника, авіації, об'єктів протиповітряної оборони та інших важливих об'єктів при веденні бою. Ракетні війська та артилерія є основною вогневою силою в військових операціях, які проводяться Сухопутними військами, і виконують до 65-70% загального обсягу завдання з вогневого враження противника.

День інженерних військ України

Також сьогодні своє професійне свято відзначають інженерні війська. День інженерних військ встановлений згідно з Указом Президента від 27 жовтня 1999 року, «ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави».

У загальній структурі Збройних сил України інженерні війська належать до спеціальних військ. Організаційно частини і підрозділи інженерних військ входять до складу Сухопутних військ, військ протиповітряної оборони та Військово-морських сил, а у складі Військово-повітряних сил є інженерно-аеродромні частини і підрозділи. З інженерних військ виділилися у самостійні роди військ залізничні війська, війська зв’язку, автомобільні війська, танкові війська і навіть авіація.

Інженерні війська – це війська переднього краю. У військовий час атаку починають саме інженерні війська. Вони забезпечують мотострільцям і танкістам просування вперед. Воєнні інженери роблять проходи у замінованих полях й загородженнях супротивника, розчищають завали й руйнування для забезпечення руху своїх військ, проводять розмінування місцевості, споруд, доріг, аеродромів, станцій, вулиць.

3 листопада – Іларіона Великого

Фото з відкритих джерел

В церкві 3 листопада вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського. Іларіон Великий жив у III-IV ст. на території Палестини, а Іларіон Псковоезерський – неподалік від Чудського озера в XV столітті. Іларіон Великий спочатку навчався наук в Олександрії, а потім повернувся на батьківщину і вирішив піти до відлюдників, які проживали неподалік від Гази.

Саме Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет, де і помер після того, як вклонився могилі Антонія Великого. Помер Іларіон на острові Кіпр, причому, передбачив свою смерть раніше.

Що стосується Іларіона Псковоезерського, то він був учнем преподобного Єфросіна Псковського і відомий як засновник Озерського Покровського монастиря на березі річки Жовчі, що впадає в Чудське озеро. Саме Іларіон став першим його настоятелем, а сама обитель згодом стала досить відомим релігійним центром. Причому, православ’я швидко поширювалося серед місцевих жителів, навіть незважаючи на близькість Лівонського ордену.

Народні прикмети

З цього дня мороз посилюється.

Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.

Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.

Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.

Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.

Якщо сонце червоного кольору, а на небі багато зірок, то погода буде сонячною та морозною.

Заєць-біляк змінив шубку – скоро настане зима.

Якщо сніг падає і щільно осідає на гілках, то снігопад затягнеться.

Якщо повітря тепле, то буде відлига.

Якщо серед ваших покійних родичів були самогубці або нехрещені діти, то розсипте на перехресті крихти або пшоно, щоб задобрити їх душі.

Що не можна робити сьогодні

В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя.

Також не варто наражатися на небезпеку: не відвідуйте закинуті будівлі, не гуляйте ввечері наодинці, не конфліктуйте з незнайомцями тощо.

Сьогодні не рекомендують походи в ліс, адже це може закінчитися травмами або отруєнням.

Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

Не говорити погані речі про людей.

Іменини

3 листопада День ангела імені відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків

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