Церковні свята у листопаді: православний календар на кожен день
Цього місяця буде кілька великих релігійних свят
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У листопаді починається один із найбільших постів
Церковний календар на листопад 2021 року нараховує кілька важливих православних свят, а також на нього припадає початок Різдвяного посту, розповідають «Факти».
На останній місяць осені припадають такі великі свята, як Казанської ікони Божої Матері і Собор архістратига Михаїла. Крім того, щодня церква вшановує пам’ять якогось святого.
Православний календар на листопад 2021:
- 1 листопада – пророка Йоіла, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського
- 2 листопада – великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркольського
- 3 листопада – преподобного Іларіона Великого, перенесення мощей Святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омучських
- 4 листопада – святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам’яті рівноапостольного Аверкія чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Гликерії
- 5 листопада – апостола Якова, брата Господнього по плоті, преподобного Єлисея Лавришевського, перенесення мощей праведного Якова Боровичського
- 6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи і з ним 4299 мучеників
- 7 листопада – мучеників Маркіяна та Мартирія, преподобної Матрони Власової
- 8 листопада – великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, мученика Лупа
- 9 листопада – мученика Нестора Солунського, мучениць Капітоліни та Еротіїди, преподобномученика Сергія Чернухина
- 10 листопада – великомучениці Параскеви, преподобного Стефана Савваіта, святого Димитрія
- 11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни, священномученика Іоанна Рудинського
- 12 листопада – священномученика Зиновія, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста і Артеми, священномученика Маркіяна
- 13 листопада – мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія і Арістовула, преподобного Спиридона та Никодима
- 14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських і матері їхньої, священномучеників Іоанна єпископа і Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії
- 15 листопада – преподобного Маркіяна Киринейського, Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері
- 16 листопада – мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона, преподобного Акепсіма, праведного Снандулії
- 17 листопада – преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Ермея пресвітера, блаженного Симона
- 18 листопада – мучеників Галактіона і Єпистимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога
- 19 листопада – преподобного Варлаама Хутинського, священномученика Василя Крилова пресвітера
- 20 листопада – ікони Божої Матері Взграння, преподобного Лазаря Галісійського, мучеників Авкта, Тавріона і Фессалоніки
- 21 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Ієгуділа, Варахіїла і Єреміїла
- 22 листопада – мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, ікони Божої Матері Скоропослушниця
- 23 листопада – апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта і Тертія, мученика Ореста лікаря, колесування великомученика Георгія
- 24 листопада – великомученика Міни, мученика Вікентія, преподобного Мартирія Зеленецького
- 25 листопада – святого Іоанна Милостивого, ікони Божої Матері Милостива, преподобного Ніла Постника
- 26 листопада – мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи
- 27 листопада – апостола Пилипа, священномученика Феодора Грудакова пресвітера
- 28 листопада – початок Різдвяного посту, мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського
- 29 листопада – Різдвяний піст, апостола і євангеліста Матвія, священномученика Філумена Святогробця
- 30 листопада – Різдвяний піст, святого Григорія Чудотворця, мучеників Аціскла і Вікторії Кордувійських.