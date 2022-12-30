30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік

30 грудня православні християни вшановують пам'ять пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі свято отримало назву Данилів день.

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Данилів день

Православна церква 30 грудня вшановує пам’ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія. Переказ свідчить, що за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим, і серед полонених опинилися зазначені отроки. Навуходоносор, цар Вавилона, вирішив ввести їх в свій двір, оскільки юнаки були дуже здібними. Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейських наук. Для цього він оточив отроків розкішшю і багатством.

Однак юнаки відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. Саме за це Господь подарував їм мудрість. Одного разу Навуходоносор вирішив звести гігантську статую, подібну йому, якій народ мав поклонятися. Отроки відмовилися зробити це, за що цар наказав їх стратити. Однак юнаки залишилися неушкодженими, і після цього правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.

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Народні прикмети та традиції

Здавна вважається, що всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік.

Наші предки зазвичай влаштовували 30 грудня різноманітні ворожіння. У давнину в день Данила дівчата ворожили на судженого. Святий Данило був прозорливим пророком і жінки намагалися хоч трохи отримати його прозорливості, розшифровуючи різноманітні знаки і послання. Існувало спеціальне ворожіння, яке влаштовувалось у цей день. Бралися три лаврових листка і на кожному писалися імена трьох святих пророків: Мисаїла, Азарія і Ананія. Потім ці три листка клали під подушку.

Дівчина мала подумки попросити пророка Даниїла, щоб їй вночі приснився суджений, який в майбутньому стане її чоловіком.

Прийнято в цей проводити обряди з вогнем, які спалюють всі біди і нещастя, які відбулися з вами за минулий рік. Можна використовувати полум’я простої свічки, що в цей день неймовірно потужно очищає енергетику житла.

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Що не можна робити

У цей день не можна цілувати спляче немовлятко, адже дитина може серйозно захворіти.

Не можна лаятися і пліткувати.

Прикмети

Заметіль почалася – прикмета до того, що бджоли будуть добре роїтися.

Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

Яка погода на Данила, таким і травень буде.

Якщо на Данила на деревах з'явився іній, то на Святки буде тепла погода.

Іменини

30 грудня День ангела відзначають: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.