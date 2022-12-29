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Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну

glavcom.ua
Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну
Фото з відкритих джерел

Церковники Московського патріархату не мають наміру залишати храми Лаври і йдуть до суду

Церква Московського патріархату України оскаржуватиме у суді непродовження договору для храмів Верхньої лаври. Про це під час пресконференції повідомив голова юридичного відділу УПЦ МП, протоієрей Олександр Бахов, передає «Главком».

Йдеться про оренду УПЦ МП Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі, яка спливає 31 грудня цього року. «Я бачу в цьому судову перспективу», - сказав він.

Священник додав, що питання, як і де проходитимуть служби надалі, «вирішується».

Олександр Бахов

Нагадаємо, оренда Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі Московським патріархатом закінчується 31 грудня. Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

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Теги: церква суд Києво-Печерська лавра оренда

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