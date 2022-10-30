30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

У неділю, 30 жовтня, відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів та Всесвітній день життя.

Також в цей день в Україні відзначають День автомобіліста, День тренера та День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів відзначається 30 жовтня медсестрами-ортопедами всього світу. Це святкування розпочалося в США ще 1990 року і було презентовано сенатором Карлом Левіном тодішньому президентові Джорджу Бушу-старшому.

Перше святкування Дня медсестер-ортопедів відбулося за підтримки Національної асоціації медсестер-ортопедів у Мічигані. Пізніше ця традиція поширилася всією Америкою. З 2001 року це свято проводиться на міжнародному рівні.

Велику роль у відновленні після захворювань та травм опорно-рухового апарату грають медсестри-ортопеди. Вони забезпечують пацієнтам професійний та компетентний догляд у лікарнях, клініках, приватних будинках, будинках для людей похилого віку та фізичних офісах. Вони відповідають за різні процедури, включаючи зняття швів, встановлення ортезів, встановлення та зняття шин тощо.

День автомобіліста

В Україні цей день був закріплений Указом Президента України від 13-го жовтня 1993-го року № 452/93 і відзначається щорічно також в останню неділю жовтня.

Святкують День працівника автотранспорту, або, як його ще називають – День водія – не тільки ті шофери, хто сидить за кермом. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо транспортної галузі в цілому.

Традиційні заходи проходять в середовищі автотранспортних підприємств, керівництвом організовуються концерти і банкети, вітають всіх, проводять нагородження і заохочення найбільш успішних працівників. Сучасна економіка і промисловість успішна в тому числі і завдяки якісній роботі дорожньо транспортного господарства, автомобільного виробництва і машин, які допомагають нам підтримувати стан доріг і шляхопроводів.

Яке церковне свято

30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника.

Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

Осій походив з коліна Іссахарова, жив в IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. Святий викривав беззаконня жителів Ізраїлю і обіцяв їм великі лиха від чужинців і потрапляння в ассірійський полон. Осія виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Також саме Осія першим став записувати пророцтва, подавши приклад іншим. Багато передбачення Осії збулися: він говорив про поширення істинного богознання по всьому світу, передбачив припинення жертв старозавітних, повернення немовляти Ісуса з Єгипту і ряд інших значущих подій. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий в глибокій старості.

Народні прикмети:

Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.

Якщо гримить, то зима буде теплою.

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним.

Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.

Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

Що не рекомендується робити:

Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує.

Не можна лаятися та сваритись з оточенням.

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею.

Не можна ходити босим по росі.

Іменини

Іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.