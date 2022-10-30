30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
У неділю, 30 жовтня, відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів та Всесвітній день життя.
Також в цей день в Україні відзначають День автомобіліста, День тренера та День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів
Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів відзначається 30 жовтня медсестрами-ортопедами всього світу. Це святкування розпочалося в США ще 1990 року і було презентовано сенатором Карлом Левіном тодішньому президентові Джорджу Бушу-старшому.
Перше святкування Дня медсестер-ортопедів відбулося за підтримки Національної асоціації медсестер-ортопедів у Мічигані. Пізніше ця традиція поширилася всією Америкою. З 2001 року це свято проводиться на міжнародному рівні.
Велику роль у відновленні після захворювань та травм опорно-рухового апарату грають медсестри-ортопеди. Вони забезпечують пацієнтам професійний та компетентний догляд у лікарнях, клініках, приватних будинках, будинках для людей похилого віку та фізичних офісах. Вони відповідають за різні процедури, включаючи зняття швів, встановлення ортезів, встановлення та зняття шин тощо.
День автомобіліста
В Україні цей день був закріплений Указом Президента України від 13-го жовтня 1993-го року № 452/93 і відзначається щорічно також в останню неділю жовтня.
Святкують День працівника автотранспорту, або, як його ще називають – День водія – не тільки ті шофери, хто сидить за кермом. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо транспортної галузі в цілому.
Традиційні заходи проходять в середовищі автотранспортних підприємств, керівництвом організовуються концерти і банкети, вітають всіх, проводять нагородження і заохочення найбільш успішних працівників. Сучасна економіка і промисловість успішна в тому числі і завдяки якісній роботі дорожньо транспортного господарства, автомобільного виробництва і машин, які допомагають нам підтримувати стан доріг і шляхопроводів.
Яке церковне свято
30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника.
Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.
Осій походив з коліна Іссахарова, жив в IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. Святий викривав беззаконня жителів Ізраїлю і обіцяв їм великі лиха від чужинців і потрапляння в ассірійський полон. Осія виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Також саме Осія першим став записувати пророцтва, подавши приклад іншим. Багато передбачення Осії збулися: він говорив про поширення істинного богознання по всьому світу, передбачив припинення жертв старозавітних, повернення немовляти Ісуса з Єгипту і ряд інших значущих подій. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий в глибокій старості.
Народні прикмети:
- Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.
- Якщо гримить, то зима буде теплою.
- Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним.
- Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.
- Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.
Що не рекомендується робити:
- Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує.
- Не можна лаятися та сваритись з оточенням.
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
- Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею.
- Не можна ходити босим по росі.
Іменини
Іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.
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