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30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 30 жовтня
фото ілюстративне

Сьогодні не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

У неділю, 30 жовтня, відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів та Всесвітній день життя.

Також в цей день в Україні відзначають День автомобіліста, День тренера та День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів відзначається 30 жовтня медсестрами-ортопедами всього світу. Це святкування розпочалося в США ще 1990 року і було презентовано сенатором Карлом Левіном тодішньому президентові Джорджу Бушу-старшому.

Перше святкування Дня медсестер-ортопедів відбулося за підтримки Національної асоціації медсестер-ортопедів у Мічигані. Пізніше ця традиція поширилася всією Америкою. З 2001 року це свято проводиться на міжнародному рівні.

Велику роль у відновленні після захворювань та травм опорно-рухового апарату грають медсестри-ортопеди. Вони забезпечують пацієнтам професійний та компетентний догляд у лікарнях, клініках, приватних будинках, будинках для людей похилого віку та фізичних офісах. Вони відповідають за різні процедури, включаючи зняття швів, встановлення ортезів, встановлення та зняття шин тощо.

День автомобіліста

30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

В Україні цей день був закріплений Указом Президента України від 13-го жовтня 1993-го року № 452/93 і відзначається щорічно також в останню неділю жовтня. 

Святкують День працівника автотранспорту, або, як його ще називають – День водія – не тільки ті шофери, хто сидить за кермом. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо транспортної галузі в цілому.

Традиційні заходи проходять в середовищі автотранспортних підприємств, керівництвом організовуються концерти і банкети, вітають всіх, проводять нагородження і заохочення найбільш успішних працівників. Сучасна економіка і промисловість успішна в тому числі і завдяки якісній роботі дорожньо транспортного господарства, автомобільного виробництва і машин, які допомагають нам підтримувати стан доріг і шляхопроводів.

Яке церковне свято

30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника.

Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

Осій походив з коліна Іссахарова, жив в IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. Святий викривав беззаконня жителів Ізраїлю і обіцяв їм великі лиха від чужинців і потрапляння в ассірійський полон. Осія виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Також саме Осія першим став записувати пророцтва, подавши приклад іншим. Багато передбачення Осії збулися: він говорив про поширення істинного богознання по всьому світу, передбачив припинення жертв старозавітних, повернення немовляти Ісуса з Єгипту і ряд інших значущих подій. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий в глибокій старості.

Народні прикмети:

  • Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.
  • Якщо гримить, то зима буде теплою.
  • Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним.
  • Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.
  • Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує.
  • Не можна лаятися та сваритись з оточенням.
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
  • Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею.
  • Не можна ходити босим по росі.

Іменини

Іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.

Теги: свято

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