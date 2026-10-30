Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Однією з найважливіших дат листопада є День Гідності та Свободи

У листопаді Україна відзначатиме військові та професійні свята, День Гідності та Свободи й вшановуватиме пам’ять жертв Голодомору

Листопад 2026 року міститиме низку важливих державних, військових, професійних і пам’ятних дат. Цього місяця в Україні відзначатимуть День інженерних військ, День залізничника, День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День працівників радіо, телебачення та зв’язку, День студента, День Гідності та Свободи, а також вшановуватимуть пам’ять жертв Голодомору.

Додаткових вихідних у листопаді не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних, міжнародних, церковних і пам’ятних дат листопада.

Календар робочих і вихідних днів

Листопад 2026 року налічує 30 календарних днів.

Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 та 30 листопада (21 робочий день).

Вихідні дні: 1, 7-8, 14-15, 21-22 та 28-29 листопада (9 вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Найважливіші державні та військові дати листопада

У листопаді в Україні вшановують військовослужбовців різних родів військ, які виконують важливі завдання із захисту повітряного простору, оборони та безпеки держави.

3 листопада відзначають День інженерних військ;

відзначають День інженерних військ; 8 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних сил України;

– День Десантно-штурмових військ Збройних сил України; 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України;

– День сержанта Збройних Сил України; 30 листопада –День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Окрему увагу в листопаді приділяють датам, пов’язаним із боротьбою українців за свободу, збереженням національної пам’яті та вшануванням жертв історичних трагедій. Серед них:

21 листопада – День Гідності та Свободи;

– День Гідності та Свободи; 28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

Професійні свята в листопаді

У листопаді також відзначають низку професійних свят:

1 листопада – День працівника соціальної сфери;

– День працівника соціальної сфери; 4 листопада – День залізничника;

– День залізничника; 8 листопада – День виноградаря і винороба;

– День виноградаря і винороба; 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;

– Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва; 12 листопада – День Державного бюро розслідувань;

– День Державного бюро розслідувань; 15 листопада – День працівників сільського господарства;

– День працівників сільського господарства; 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;

– День працівників радіо, телебачення та зв’язку; 17 листопада – День студента;

– День студента; 19 листопада – День скловиробника та День працівників гідрометеорологічної служби;

– День скловиробника та День працівників гідрометеорологічної служби; 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.

Міжнародні дати листопада

У листопаді також відзначають міжнародні дати, присвячені правам людини, науці, охороні довкілля, здоров’ю та іншим суспільно важливим питанням.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;

– Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів; 5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;

– Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі; 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів;

– Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів; 10 листопада – Всесвітній день науки заради миру та розвитку;

– Всесвітній день науки заради миру та розвитку; 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом;

– Всесвітній день боротьби з діабетом; 16 листопада – Міжнародний день толерантності;

– Міжнародний день толерантності; 17 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод;

– Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод; 19 листопада – Всесвітній день туалету;

– Всесвітній день туалету; 20 листопада – Всесвітній день дитини;

– Всесвітній день дитини; 21 листопада – Всесвітній день телебачення;

– Всесвітній день телебачення; 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок; 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Головні церковні свята листопада

За новоюліанським календарем Православної церкви України в листопаді відзначають кілька важливих церковних свят:

8 листопада – Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

– Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. 15 листопада – початок Різдвяного посту (Пилипівки).

– початок Різдвяного посту (Пилипівки). 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

– Введення у храм Пресвятої Богородиці. 24 листопада – святої великомучениці Катерини.

– святої великомучениці Катерини. 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Дати наведено за новоюліанським календарем, якого дотримується Православна церква України для нерухомих свят.

Пам’ятні дати листопада

Окреме місце в листопадовому календарі посідають події, пов’язані з боротьбою українців за свободу та вшануванням жертв історичних трагедій.

21 листопада – День Гідності та Свободи. Цього дня згадують початок Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, а також вшановують громадян, які відстоювали демократичні цінності та європейський вибір України.

28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. У цей день українці згадують загиблих від штучних голодів, передусім жертв Голодомору 1932-1933 років. Традиційно о 16:00 відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українці долучаються до акції «Запали свічку».