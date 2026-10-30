Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
У листопаді Україна відзначатиме військові та професійні свята, День Гідності та Свободи й вшановуватиме пам’ять жертв Голодомору
Листопад 2026 року міститиме низку важливих державних, військових, професійних і пам’ятних дат. Цього місяця в Україні відзначатимуть День інженерних військ, День залізничника, День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День працівників радіо, телебачення та зв’язку, День студента, День Гідності та Свободи, а також вшановуватимуть пам’ять жертв Голодомору.
Додаткових вихідних у листопаді не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.
«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних, міжнародних, церковних і пам’ятних дат листопада.
Календар робочих і вихідних днів
Листопад 2026 року налічує 30 календарних днів.
Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 та 30 листопада (21 робочий день).
Вихідні дні: 1, 7-8, 14-15, 21-22 та 28-29 листопада (9 вихідних днів).
Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.
Найважливіші державні та військові дати листопада
У листопаді в Україні вшановують військовослужбовців різних родів військ, які виконують важливі завдання із захисту повітряного простору, оборони та безпеки держави.
- 3 листопада відзначають День інженерних військ;
- 8 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних сил України;
- 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України;
- 30 листопада –День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Окрему увагу в листопаді приділяють датам, пов’язаним із боротьбою українців за свободу, збереженням національної пам’яті та вшануванням жертв історичних трагедій. Серед них:
- 21 листопада – День Гідності та Свободи;
- 28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.
Професійні свята в листопаді
У листопаді також відзначають низку професійних свят:
- 1 листопада – День працівника соціальної сфери;
- 4 листопада – День залізничника;
- 8 листопада – День виноградаря і винороба;
- 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
- 12 листопада – День Державного бюро розслідувань;
- 15 листопада – День працівників сільського господарства;
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;
- 17 листопада – День студента;
- 19 листопада – День скловиробника та День працівників гідрометеорологічної служби;
- 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.
Міжнародні дати листопада
У листопаді також відзначають міжнародні дати, присвячені правам людини, науці, охороні довкілля, здоров’ю та іншим суспільно важливим питанням.
- 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;
- 5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів;
- 10 листопада – Всесвітній день науки заради миру та розвитку;
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом;
- 16 листопада – Міжнародний день толерантності;
- 17 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод;
- 19 листопада – Всесвітній день туалету;
- 20 листопада – Всесвітній день дитини;
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення;
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;
- 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.
Головні церковні свята листопада
За новоюліанським календарем Православної церкви України в листопаді відзначають кілька важливих церковних свят:
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
- 15 листопада – початок Різдвяного посту (Пилипівки).
- 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці.
- 24 листопада – святої великомучениці Катерини.
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Дати наведено за новоюліанським календарем, якого дотримується Православна церква України для нерухомих свят.
Пам’ятні дати листопада
Окреме місце в листопадовому календарі посідають події, пов’язані з боротьбою українців за свободу та вшануванням жертв історичних трагедій.
21 листопада – День Гідності та Свободи. Цього дня згадують початок Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, а також вшановують громадян, які відстоювали демократичні цінності та європейський вибір України.
28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. У цей день українці згадують загиблих від штучних голодів, передусім жертв Голодомору 1932-1933 років. Традиційно о 16:00 відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українці долучаються до акції «Запали свічку».
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