Головна Новини
search button user button menu button

Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Однією з найважливіших дат листопада є День Гідності та Свободи
колаж: glavcom.ua

У листопаді Україна відзначатиме військові та професійні свята, День Гідності та Свободи й вшановуватиме пам’ять жертв Голодомору

Листопад 2026 року міститиме низку важливих державних, військових, професійних і пам’ятних дат. Цього місяця в Україні відзначатимуть День інженерних військ, День залізничника, День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День працівників радіо, телебачення та зв’язку, День студента, День Гідності та Свободи, а також вшановуватимуть пам’ять жертв Голодомору.

Додаткових вихідних у листопаді не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних, міжнародних, церковних і пам’ятних дат листопада.

Календар робочих і вихідних днів

Листопад 2026 року налічує 30 календарних днів.

Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 та 30 листопада (21 робочий день).

Вихідні дні: 1, 7-8, 14-15, 21-22 та 28-29 листопада (9 вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Найважливіші державні та військові дати листопада

Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці фото 1

У листопаді в Україні вшановують військовослужбовців різних родів військ, які виконують важливі завдання із захисту повітряного простору, оборони та безпеки держави.

  • 3 листопада відзначають День інженерних військ;
  • 8 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних сил України;
  • 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України;
  • 30 листопада –День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Окрему увагу в листопаді приділяють датам, пов’язаним із боротьбою українців за свободу, збереженням національної пам’яті та вшануванням жертв історичних трагедій. Серед них:

  • 21 листопада – День Гідності та Свободи;
  • 28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

Професійні свята в листопаді

У листопаді також відзначають низку професійних свят:

  • 1 листопада – День працівника соціальної сфери;
  • 4 листопада – День залізничника;
  • 8 листопада – День виноградаря і винороба;
  • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
  • 12 листопада – День Державного бюро розслідувань;
  • 15 листопада – День працівників сільського господарства;
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;
  • 17 листопада – День студента;
  • 19 листопада – День скловиробника та День працівників гідрометеорологічної служби;
  • 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.

Міжнародні дати листопада

У листопаді також відзначають міжнародні дати, присвячені правам людини, науці, охороні довкілля, здоров’ю та іншим суспільно важливим питанням.

  • 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;
  • 5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів;
  • 10 листопада – Всесвітній день науки заради миру та розвитку;
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом;
  • 16 листопада – Міжнародний день толерантності;
  • 17 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод;
  • 19 листопада – Всесвітній день туалету;
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини;
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення;
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;
  • 29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Головні церковні свята листопада

За новоюліанським календарем Православної церкви України в листопаді відзначають кілька важливих церковних свят:

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту (Пилипівки).
  • 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці.
  • 24 листопада – святої великомучениці Катерини.
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Дати наведено за новоюліанським календарем, якого дотримується Православна церква України для нерухомих свят.

Пам’ятні дати листопада

Окреме місце в листопадовому календарі посідають події, пов’язані з боротьбою українців за свободу та вшануванням жертв історичних трагедій.

21 листопада – День Гідності та Свободи. Цього дня згадують початок Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, а також вшановують громадян, які відстоювали демократичні цінності та європейський вибір України.

28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. У цей день українці згадують загиблих від штучних голодів, передусім жертв Голодомору 1932-1933 років. Традиційно о 16:00 відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українці долучаються до акції «Запали свічку».

Читайте також:

Теги: вихідні свята українці календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові обмеження стосуватимуться не лише ухилянтів, але й військових у СЗЧ
Міноборони готує нові покарання для ухилянтів: нардепи розповіли, чого очікувати українцям
27 жовтня, 10:29
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 жовтня, 00:00
У липні 2026 року на підконтрольній уряду території жили близько 29 млн людей
Населення України за останній час різко скоротилося. Демографиня пояснила причину
22 жовтня, 15:31
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня, 00:00
Російські удари по енергетиці та пошкоджене житло загрожують новою хвилею переселення українців узимку
Міжнародна організація з міграції попередила про нову хвилю переселення українців цієї зими
16 жовтня, 18:50
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2026: традиції та молитва
12 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва
10 жовтня, 22:00
Кадровий дефіцит змушує державу шукати способи повернути до роботи тих, хто нині залишається поза ринком праці
Парадокс ринку праці: в Україні мільйони безробітних, але бізнесу бракує рук
1 жовтня, 15:24

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
115K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Сьогодні, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua